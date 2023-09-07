إدمان السكر- خمس نصائح تخلص جسمك من "السم"

السكريات شبيهة بالكحول من حيث أنها تتطلب الانضباط والسيطرة على النفس في تناولها. الإفراط الزائد في تناول الحلويات قد يؤدي إلى الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع والخمول وتغيرات في مظهر الجلد، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

توصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد نسبة السكر الحر في السعرات الحرارية اليومية للشخص على عشرة في المئة. في حالة تناول 2000 سعرة حرارية يومياً، يكون ذلك ما يعادل 50 غراماً من السكر - وهو ما يعادل تقريباً حوالي كوبين من عصير البرتقال.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في إزالة "سم" السكر من جسمك بسرعة:

ليمون حار

خلط عصير ليمونة مع كوب دافئ من الماء يشجع إنتاج الصفراء، التي تساعد بدورها على تنشيط حرق الدهون.

الابتعاد عن منتجات الألبان

هضم الحليب واللبن والقشدة والجبنة ليس بالأمر السهل على الجسم تماماً كالسكر. ومن هنا يفضل تجنب تناولها في نفس اليوم مع السكر، لكي لا نرهق الجسم.

حمام بارد

غسل الرأس تحت بالماء البارد لا ينعش الجسم فحسب، بل يساعد في الواقع في تنشيط عملية التمثيل الغذائي التي تعمل بدورها على تحسين الهضم والتخلص السريع من السموم عن طريق طرحها خارج الجسم.

إياك والملح!

تتجاذب الأضداد، وكذلك السكر والملح: عند تناول الطعام المالح، تشعر بالرغبة في تناول شيء حلو. ومن أجل تجنب الرغبة الشديدة في تناول السكر، من المهم الابتعاد عن تناول الملح.

لا للرياضة في هذه الحالة

لا تثقل على جسمك المرهق بالسكر بتمارين رياضية قاسية، بل دعه يستريح ويمكنك الاكتفاء بالمشي.

خ.س