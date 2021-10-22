إدلب: طفل سوري مرشح لجائزة السلام الدولية للأطفال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
رُشح طفل سوري لجائزة السلام الدولية للأطفال. وتمنح الجائزة للأطفال الذين يقدمون مساهمة كبيرة في الدفاع عن حقوق الطفل وتحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر.
تالا طفلة صغيرة تعيش في شقة تعرضت للقصف في سوريا، التلفزيون نافذتها الوحيدة على العالم، لكن داعش حرمها منه. "تالافيزيون" فيلم يصور معاناة أطفال سوريا وأحلامهم التي دفنت تحت الأنقاض. فيلم شاعري وحزين فاز بجوائز عديدة.
صدر حكم بسجن جهادية ألمانية تنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" عشر سنوات بعد إدانتها بتهمة قتل طفلة إيزيدية. وسلمت أجهزة الأمن التركية الجهادية إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/ يناير 2016 في أنقرة.
أرقام صادمة لوفيات الأطفال في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، إذ تعيش عائلات مقاتلي "داعش". منظمات دولية جددت مطالبتها الدول الغنية باستعادة الأطفال المنحدرين منها في مخيمي الهول وروج، إذ يقطن 40 ألف طفل من ستين دولة.
وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول