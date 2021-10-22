 إدلب: طفل سوري مرشح لجائزة السلام الدولية للأطفال | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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إدلب: طفل سوري مرشح لجائزة السلام الدولية للأطفال

رُشح طفل سوري لجائزة السلام الدولية للأطفال. وتمنح الجائزة للأطفال الذين يقدمون مساهمة كبيرة في الدفاع عن حقوق الطفل وتحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر.

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