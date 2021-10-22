إدلب: طفل سوري مرشح لجائزة السلام الدولية للأطفال

السجن 10 سنوات في حق "جهادية" ألمانية أدينت بقتل طفلة إيزيدية

صدر حكم بسجن جهادية ألمانية تنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" عشر سنوات بعد إدانتها بتهمة قتل طفلة إيزيدية. وسلمت أجهزة الأمن التركية الجهادية إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/ يناير 2016 في أنقرة.