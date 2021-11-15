إدلب: صناعة الفخار حرفة تقاوم الاندثار في زمن الحرب

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مهنة صناعة الفخار هي مهنة تراثية قديمة يتوارثها السوريين عن اجدادهم منذ عقود: وتعود نشأة هذه المهنة للعصور الوسطى، لكنها باتت اليوم مهددة بالتوقف بسبب الحرب.
رغم إعلان تركيا وروسيا عن سريان وقف إطلاق النار بإدلب، فإن منظمات حقوقية تحدثت عن تجدد المعارك وعن غارات سورية وروسية على هذه المحافظة. الأمم المتحدة تحدثت عن نزوح نحو 350 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال منذ شهر ديسمبر.
ذهب اللاجىء السوري خالد الجزار إلى اليونان لملاقاة زوجته ومحاولة إحضارها معه إلى ألمانيا. لكن لم يتصور أن تحل كارثة كورونا وتغلق الحدود ويعلق في اليونان. هذه قصة خالد كما رواها لمهاجر نيوز.
آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.
هناك ما يقرب من 80 مليون نازح في العالم في مؤشر صارخ على فشل السياسات العالمية المتبعة بهذا الصدد، كما يرى ماتياس فون هاين.
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