 إدلب: صناعة الفخار حرفة تقاوم الاندثار في زمن الحرب | DW الأخبار | DW | 29.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إدلب: صناعة الفخار حرفة تقاوم الاندثار في زمن الحرب

مهنة صناعة الفخار هي مهنة تراثية قديمة يتوارثها السوريين عن اجدادهم منذ عقود: وتعود نشأة هذه المهنة للعصور الوسطى، لكنها باتت اليوم مهددة بالتوقف بسبب الحرب.

مشاهدة الفيديو 01:46

المزيد من المركز الإعلامي

سوري يتحدى الإعاقة ويفتتح مركزا لتدريب الأطفال الكونغ فو 15.11.2021

سوريا: مجموعة من النساء ينشئن معملا لصنع صابون الغار 19.11.2021

مركز لرعاية أطفال متلازمة داون في إدلب 07.09.2021

أزمة شح المياه تتفاقم في مخيمات النازحين في إدلب 02.08.2021

المزيد DW الأخبار

فرقة البوب الكورية BTS تحيي أول حفل حي لها بعد الجائحة 29.11.2021

تقدم القوات اليمنية المدعومة من قبل تحالف السعودية في جنوب غرب البلاد 29.11.2021

السودان.. استمرار الاحتجاجات ضد الجيش 29.11.2021

ألمانيا تواجه ضغطا متزايدا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا 29.11.2021

اقرأ أيضا

Syrians carrying their belongings drive towards the northern areas of Syria's Idlib province near the Syrian-Turkish border as they flee the bombardments in the southern areas of the country's last major opposition bastion, on December 20, 2019. (Photo by Aaref WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة: نزوح نحو 350 ألف شخص من إدلب السورية 16.01.2020

رغم إعلان تركيا وروسيا عن سريان وقف إطلاق النار بإدلب، فإن منظمات حقوقية تحدثت عن تجدد المعارك وعن غارات سورية وروسية على هذه المحافظة. الأمم المتحدة تحدثت عن نزوح نحو 350 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال منذ شهر ديسمبر.

the picture is showing Khaled in a hospital were he was treated after losing his arms and leg in an Airstrike in Syria.

دون يدين وبقدم منكوبة.. كورونا تحبس لاجئا سوريا في اليونان 01.05.2020

ذهب اللاجىء السوري خالد الجزار إلى اليونان لملاقاة زوجته ومحاولة إحضارها معه إلى ألمانيا. لكن لم يتصور أن تحل كارثة كورونا وتغلق الحدود ويعلق في اليونان. هذه قصة خالد كما رواها لمهاجر نيوز.

October 19, 2014*** A Palestinian boy looks up during a rain storm while walking through a neighbourhood destroyed during the 50 day conflict between Israel and Hamas, in the Shejaiya neighbourhood of Gaza City on October 19, 2014. United Nations chief Ban Ki-moon said that the promised aid funds to rebuild would go towards the urgently needed building of infrastructure and homes in Gaza where nearly 2,200 Palestinians were killed in the 50-day war in July and August. AFP PHOTO/ MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

استقصاء الحقائق - كيف أصبح الأطفال "أداة دعاية" في التصعيد بين إسرائيل وغزة؟ 20.05.2021

آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.

ARCHIV - Flüchtlinge stehen am 29.08.2015 in Hamburg in der Flüchtlingsunterkunft in Jenfeld hinter einem Zaun. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Streit um Asylrecht - Ringen um Einstufung von Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer vom 13.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

وجهة نظر ـ اليوم العالمي للاجئين أكبر من مجرد موعد روتيني 20.06.2020

هناك ما يقرب من 80 مليون نازح في العالم في مؤشر صارخ على فشل السياسات العالمية المتبعة بهذا الصدد، كما يرى ماتياس فون هاين.