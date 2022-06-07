إدلب: "تجمع الناجيات" لتمكين ودعم المعتقلات السوريات

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في الشمال السوري يوجد تجمع نسائي يعمل على دعم المعتقلات السوريات السابقات وتقديم أنشطة وتدريبات خاصة لهن لمساعدتهن.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
هدد الرئيس التركي مجدداً بتنفيذ عملية ضدّ المقاتلين الأكراد في "حزب العمال الكردستاني" بهدف تأمين عمق 30 كيلومتراً لحدود بلاده مع سوريا، وأكد أن أنقرة لا تنتظر "إذناً" من واشنطن لتنفيذ العملية.
الآن، يعيش النازحون في الخيام بشمال سوريا ظروفا "مروعة"، بحسب تعبير مسؤول أممي. تفاقمت الأوضاع المزرية لهؤلاء مع تساقط الثلوج ما أدى لانهيار الكثير من الخيام ليفقد أطفال أرواحهم بسبب البرد الشديد.
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