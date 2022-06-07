 إدلب: ″تجمع الناجيات″ لتمكين ودعم المعتقلات السوريات | DW الأخبار | DW | 10.06.2022

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إدلب: "تجمع الناجيات" لتمكين ودعم المعتقلات السوريات

في الشمال السوري يوجد تجمع نسائي يعمل على دعم المعتقلات السوريات السابقات وتقديم أنشطة وتدريبات خاصة لهن لمساعدتهن.

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