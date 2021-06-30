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إدلب .. أطفال يبحثون في القمامة عن قوت يومهم

تحذر منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منظمات دولية وغير حكومية أخرى، منذ أشهر من "كارثة إنسانية" في إدلب، التي تضيق بآلاف مخيمات النازحين. ولتأمين بغض متطلباتهم يضظر الأطفال إلى البحث في مكبات القمامة عن اي شيء يمكن بيعه لإعالة أسرهم.