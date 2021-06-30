إدلب .. أطفال يبحثون في القمامة عن قوت يومهم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تحذر منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منظمات دولية وغير حكومية أخرى، منذ أشهر من "كارثة إنسانية" في إدلب، التي تضيق بآلاف مخيمات النازحين. ولتأمين بغض متطلباتهم يضظر الأطفال إلى البحث في مكبات القمامة عن اي شيء يمكن بيعه لإعالة أسرهم.
بعد اعتقال صحافي سوري في الأردن هذا الشهر، ربط بعض المدافعين عن حرية الإعلام القضية بذوبان الجليد في العلاقات الأردنية السورية مؤخرا، مشيرين إلى أن سوريا طلبت من الأردن إسكات أصوات المعارضة.
يعتمد الملايين في إدلب على المساعدات الخارجية التي تمر عبر معبر باب الهوى الحدودي؛ ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإرسال المساعدات، صدرت تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية إذا أغلق المعبر الذي بات شريان حياة الملايين.
وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.
في تصعيد للمواجهة المتجددة منذ شهر تقريباً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي لقوات النظام في إدلب شمال غرب سوريا.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول