 إدانة واسعة لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية | أخبار | DW | 11.09.2019

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أخبار

إدانة واسعة لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية

اعلان نتنياهو الأخير بفرض السيادة الإسرائيلية إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر الجاري أثارت ردود فعل غاضبة، وفيما يطالب الفلسطينيون اسرائيل باحترام الاتفاقيات، دعت السعودية إلى اجتماع عاجل لبحث هذه التصريحات.

Ministerpräsident Netanjahu zur Annektion des Jordantals (picture-alliance/dpa/AP/O. Balilty)

مواقف إدانة وغضب، حصدتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم غور الأدرن في حال فوزه في الانتخابات. فالسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول) أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية "ينتهك القانون الدولي". وأضاف ساندرز، الذي يسعى للترشح لرئاسة الولايات المتحدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مقترح نتنياهو بشأن ضم أراضٍ محتلة ينتهك القانون الدولي ويجعل حل الدولتين مستحيلا". وتابع: "كل من يدعمون (عملية) السلام الإسرائيلية الفلسطينية يتعين عليهم رفض ذلك".

وكان نتنياهو مساء أمس الثلاثاء قد أعلن عن نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل. وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة "أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".

من جهته عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء عن "إدانته الشديدة ورفضه المطلق" لهذه التصريحات التي اعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338".

مختارات

مرة أخرى جدد نتنياهو تعهده، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليفتح من جديد أحد أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لم يقدم نتنياهو في تصريحاته الجديد، إطارا زمنيا لتلك الخطط. (01.09.2019)

اتّهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بامتلاك موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية مشيراً إلى أنها دمرته لاحقًا. وقال نتنياهو إن "الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب طهران). (09.09.2019)

 

من جهته اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان  أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

في غضون ذلك، دعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على خلفية تصريحات نتانياهو. وأعربت الرياض في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي عن "إدانتها وشجبها ورفضها القاطع" لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي،  معتبراً إياه "وعداً انتخابياً بدولة فصل عنصري".

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا، ا ف ب ، رويترز)

  • USA Israel | Benjamin Netanjahu bei Donald Trump in Washington (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    علاقات جديدة مع ترامب

    في يناير الماضي أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يريد للعلاقات مع الولايات المتحدة أن تكون "أقوى من أي وقت مضى" في عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي الشهر نفسه، قال إن فترة رئاسة ترامب تمنح "فرصا كبيرة" لإسرائيل. تاريخيا لطالما كانت العلاقات قوية بين البلدين رغم كل شيء

  • Deutsch-israelisches Wiedergutmachungsabkommen - Porträt David Ben-Gurion (Getty Images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    تأسيس دولة إسرائيل

    يوم 14 أيار/ مايو، 1948، أسس ديفيد بن غوريون دولة إسرائيل، بعد انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين. إدارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان سارعت إلى الاعتراف بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من الإعلان عن تأسيسها. ومع ذلك، شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأمريكية اضطرابا في السنوات الأولى.

  • Staatsgruendung Israels 14.5.1948 (picture-alliance / akg-images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    الخوف من تأزم العلاقات مع العرب

    أدركت كل من إدارتي ترومان ودوايت ايزنهاور أن التقارب مع إسرائيل قد يؤدي إلى تأزم العلاقات مع حكام العالم العربي. وبالتالي أعربت واشنطن عن معارضتها الشديدة للحملة الإسرائيلية ضد مصر عام 1956، وبدأت في التنسيق مع فرنسا وبريطانيا ضمن ما عرف ب "أزمة السويس". وما لبث ايزنهاور أن بعث مذكرة إلى بن غوريون ينصحه فيها بالانسحاب من الأراضي المصرية.

  • Golanhöhen Sechs Tage Krieg 1967 (MOSHE MILNER/AFP/Getty Images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    حرب 1967

    خلال الحرب الباردة اتخذت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منحى جديدا لتصبح علاقات متينة ابتداء من بداية الستينات. خلال حرب 1967 احتلت إسرائيل سيناء، قطاع غزة، الضفة الغربية، وهضبة الجولان. هذه الحرب شكلت منعطفا في السياسية الأمريكية تجاه إسرائيل فقد تحولت واشنطن إلى الحليف الأساسي لاسرائيل.

  • Air Force One Lyndon B. Johnson (Public domain)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    دور مزدوج

    في أكتوبر 1967، قرر الرئيس ليندون جونسون تسليم إسرائيل دفعات كبيرة من الأسلحة. في مناسبات عدة حاولت واشنطن أن توائم بين دورها كحليف رئيسي لإسرائيل، وكوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    معاهدة كامب ديفيد

    في ايلول/ سبتمبر 1978، أشرف الرئيس جيمي كارتر على لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بالرئيس المصري أنور السادات في كامب ديفيد. اللقاء كان تمهيدا لمعاهدة سلام وقعت بعد عام بين مصر وإسرائيل.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    مصافحة تاريخية

    في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، نسق الرئيس الأمريكي بيل كلنتون المصافحة التاريخية في واشنطن بين رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد توقيعهما على اتفاق انتقالي لمدة خمس سنوات ينظم الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

  • USA Israel Benjamin Netanjahu & Barack Obama Weißes Haus Washington (Reuters/K. Lamarque)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    توتر مع إدارة أوباما

    شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا في عهد الرئيس باراك أوباما الذي تولى منصب الرئاسة في 2009. ففي يونيو طالب أوباما الإسرائيليين بتجميد بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة. ورغم وجود جو بايدن نائب الرئيس الامريكي في إسرائيل، فقد أعطى نتيانياهو في آذار/ مارس 2010 الإذن ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية وهو ما خلق أزمة بين البلدين.

  • U.S Präsident Barack Obama Israel Besuch Beisetzung Shimon Peres (Reuters/K.Lamarque)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    صفقة ضخمة

    توترت العلاقات أيضا عندما حاول نتياهو عرقلة توقيع الاتفاق النووي التاريخي الغربي مع إيران. رغم ذلك وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2016 صفقة بقيمة 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل للفترة 2019-2028، وهي الصفقة العسكرية التي اعتبرت الأكثر سخاء في تاريخ الولايات المتحدة. الكاتبة: سهام أشطو


مختارات

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

منذ تأسيس دولة إسرائيل وحتى عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مدا وجزرا وتقلبات وصلت في بعض الفترات إلى أزمات وفتور، لكن التحالف ظل هو العنوان الأبرز لهذه العلاقات. (19.02.2017)  

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