إدانة غيسلين ماكسويل معاونة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس

الضغوط تشتد على الأمير أندرو على خلفية تهمة الإعتداء الجنسي على قاصر

محكمة أمريكية تثبت إخطار الأمير أندرو، الإبن الثاني للملكة إليزابيث، بشكوى قدّمتها سيدة ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصراً. لتضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات واجهتها العائلة الملكية مؤخرا.