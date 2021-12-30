إدانة غيسلين ماكسويل معاونة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس

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دانت محكمة في نيويورك سيدة المجتمع البريطانية غيسلين ماكسويل بتهمة ارتكاب مجموعة جرائم جنسية، أخطرها الاتجار جنسياً بفتيات قاصرات لحساب رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين.
محكمة أمريكية تثبت إخطار الأمير أندرو، الإبن الثاني للملكة إليزابيث، بشكوى قدّمتها سيدة ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها حين كانت قاصراً. لتضاف هذه الأزمة إلى سلسلة أزمات واجهتها العائلة الملكية مؤخرا.
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