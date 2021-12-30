 إدانة غيسلين ماكسويل معاونة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس | DW الأخبار | DW | 30.12.2021

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إدانة غيسلين ماكسويل معاونة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين بتهمة الإتجار بالجنس

دانت محكمة في نيويورك سيدة المجتمع البريطانية غيسلين ماكسويل بتهمة ارتكاب مجموعة جرائم جنسية، أخطرها الاتجار جنسياً بفتيات قاصرات لحساب رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين.

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