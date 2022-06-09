 إدانة جنديين ألمانيين سابقين بتهمة محاولة تشكيل مرتزقة للقتال في اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2022

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إدانة جنديين ألمانيين سابقين بتهمة محاولة تشكيل مرتزقة للقتال في اليمن

أدانت محكمة ألمانية جنديين سابقين في الجيش الألماني بتهمة التخطيط لتشكيل قوة من المرتزقة للقتال في اليمن على أمل الحصول على دعم مالي من السعودية، وكان ذلك "سيرتبط حتما بأعمال قتل.. وبوقوع خسائر في صفوف المدنيين".

المتهمان (يسار) خلال إحدى جلسات المحاكمة بتهمة التخطيط لتشكيل قوة من المرتزقة للقتال في اليمن

المتهمان (يسار) خلال إحدى جلسات المحاكمة بتهمة التخطيط لتشكيل قوة من المرتزقة للقتال في اليمن

 

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بالسجن لمدة 18 و14 شهرا مع إيقاف التنفيذ  على جنديين سابقين في الجيش الألماني  بتهمة التخطيط لتشكيل قوة من المرتزقة تتألف مما يصل إلى 150 رجلا للقتال في  اليمن .

 وتم تحديد فترة إيقاف تنفيذ العقوبة والوضع تحت الاختبار بسنتين.

مختارات

مقتل لا يقل عن أربعة من قوات الأمن اليمنية بينهم ضابط برتبة عقيد في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، فيما أدان المبعوث الأممي إلى اليمن والولايات المتحدة هجوما للحوثيين استهدف ميناء نفطيا في حضرموت.

وتم القبض على الرجلين في ألمانيا وإيداعهما الحبس الاحتياطي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكان يخطط المتهمان لأن تتدخل قوة المرتزقة في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن  لتفرض إجراء مفاوضات بين جماعة  الحوثي والحكومة اليمنية.

وحسب الادعاء العام، فإن ذلك كان "سيرتبط حتما بأعمال قتل في إطار النزاعات العسكرية (الدائرة هناك) وكذلك بوقوع خسائر في صفوف المدنيين". وكان من المخطط أن تتألف القوة بشكل أساسي من أعضاء سابقين في وحدات خاصة ألمانية.

وبحسب بيانات سابقة للادعاء العام، فإن الأفكار الخاصة بتشكيل هذه القوة جاءت من "رسائل من عرافة فهمها المتهمان على أنها تعليمات ملزمة بالتحرك"، وأضاف أن الأمر كان متعلقا أيضا بالمال إذ كان من المنتظر أن يحصل الرجلان على ما يصل إلى 40 ألف يورو شهريا عن عملهما. وقال إن الرجلين كان يخططان لتأسيس شركة عسكرية تعمل على مستوى العالم على المدى المتوسط.

ووفقا لجهات التحقيق، فإن الرجلين 53/ و61 عاما/ كانا يأملان في الحصول على دعم مالي من السعودية وحاولا باستمرار الاتصال بجهات حكومية هناك لكن لم يستجب لهما أحد. وقد حال القبض عليهما دون تنفيذ ما كانا يخططان له.

وقال رئيس المحكمة اليوم الاثنين: "المتهمون لم يحققوا شيئا على الإطلاق". والحكم نهائي بالفعل لأن مكتب المدعي العام الاتحادي ومحامو الدفاع امتنعوا عن الاستئناف. وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الرجلين اللذين كانا متطوعين في الجيش الألماني خرجا من الخدمة في عامي 1983 و1999.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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