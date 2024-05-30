إدانة ترامب بكلّ التّهم الموجّهة إليه في محاكمته بنيويورك

أدانت هيئة محلفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية متعلقة بدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية. وقد حدد القاضي يوم 11 يوليو/ تموز موعدا للنطق بالعقوبة. ترامب اعتبر حكم الإدانة بحقه "عارا".

في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس (30 مايو/ أيار 2024) الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية خلال انتخابات عام 2016.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

ترامب: "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر

وقد خرج الرئيس السابق بعد إدانته مباشرة وقال أمام عدسات الكاميرات إنه "برئ"، معتبرا حُكم الإدانة الصادر بحقّه "عارا". ترامب خاطب مؤيديه قائلا إن "المعركة لم تنته بعد" وأن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

رئيس مجلس النواب: إدانة ترامب "يوم مخزٍ"

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ حليفه الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".

حملة بايدن: إدانة ترامب دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون"

وفي أول تعليق لها اعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ حُكم الإدانة الجنائيّة التاريخي الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس هو دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

القاضي يحدّد 11 يوليو موعداً للنطق بالعقوبة

وعلى الفور أعلن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك أنّ العقوبة بحقّ الرئيس الأميركي السابق ستصدر في الساعة العاشرة من صباح 11 يوليو/ تموز (14,00 ت غ) بعدما أدانته هيئة محلّفين بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 يونيو/ حزيران لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 يونيو/ حزيران للردّ على هذه الدفوع.

وينفي ترامب (77 عاما) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدرأحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة. ويشار إلى أن القاضي حدّد يوم 11 يوليو/ تموز موعداً للنطق بالعقوبة بحقّ ترامب.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)