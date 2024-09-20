إدانة أممية لتفجيرات البيجر وإسرائيل تعلن قتل قياديين بالحزب

أدانت الأمم المتحدة تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي. من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية نحو 10 مسؤولين" بحزب الله مع إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان: وحدة النخبة في الحزب الشيعي.

شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة 20 سبتمبر / أيلول 2024، على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع. وأكد خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".

من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على إبراهيم عقيل -قائد قوة الرضوان وهي وحدة النخبة في حزب الله اللبناني- و"قادة كبار" آخرين، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب الجيش الإسرائيلي انخرط عقيل في صفوف حزب الله منذ ثمانينيات القرن الماضي وكان جزءا من خلية مسؤولة عن الهجمات التي نفذها حزب الله خارج لبنان.

عقيل متهم بضلوعه في تفجيرين استهدفا مواقع أمريكية

كما قال الجيش الإسرائيلي إن إبراهيم عقيل "أدار الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983". وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وبحسب موقع برنامج "جوائز من أجل العدالة" الأمريكي خصصت الولايات المتحدة سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عقيل الذي تصفه بأنه من القادة "الأساسيين" في الحزب، وأحد أعضاء "مجلسه الجهادي". وأشارت الى ضلوعه في تفجيرين في بيروت استهدفا مقر السفارة الأمريكية والمارينز عام 1983 وأسفرا عن مقتل مئات الأمريكيين.

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وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عقيل والقادة الآخرين الذين قتلوا في غارة الجمعة "كانوا يخططون" لهجوم على شمال إسرائيل "كانوا ينوون التسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل المدنيين الأبرياء"، بحسب ما ذكر الجيش. وأشار أنهم تجمعوا "تحت الأرض في قلب حي سكني" حيث تم استهدافهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا قصيرا عقب اغتيال قائد وحدة النخبة في جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها.

غالانت: إسرائيل لن تتراجع عن موقفها

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن 14 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على هدف جنوبى العاصمة اللبنانية بيروت. وأضافت الوزارة أن 66 شخصا أصيبوا بينهم تسعة في حالة حرجة. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن ما لا يقل عن خمسة من القُصَّر قد قتلوا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة إن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بعد اغتيال قادة كبار بجماعة حزب الله اللبنانية في بيروت. وذكر الوزير في بيان على منصة إكس "ستستمر سلسلة الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى تحقيق هدفنا: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين مساء اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة.

ع.م / ع.ش (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)