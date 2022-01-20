 إدانة ألمانية وإسرائيلية لاستمرار إنكار الهولوكوست | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2022

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أخبار

إدانة ألمانية وإسرائيلية لاستمرار إنكار الهولوكوست

في ذكرى "مؤتمر فانزيه" جددت ألمانيا وإسرائيل استنكارهما لإنكار الهولوكوست وكشفتا عن رغبتهما في الدفع تجاه قرار أممي في هذا السياق علاوة على اقتراحات لمواجهة إنكار الهولوكوست على مواقع التواصل.

صورة لمقر انعقاد مؤتمر فاانزيه بتاريخ 10 ديسمبر 2021

في هذا المبنى انعقد مؤتمر فانزيه في العشرين من يناير عام 1942

في الذكرى الثمانين لـ"مؤتمر فانزيه" الذي أجرى خلاله قادة نازيون في أربعينات القرن الماضي مشاورات حول ما أطلق عليه وقتها "الحل النهائي للمسألة اليهودية" والذي تعيّن بمقتضاه ترحيل معظم السكان اليهود إلى بولندا تمهيدا للتخلص منهم، أدانت ألمانيا وإسرائيل إنكار والتقليل من فضاعات المحرقة النازية (الهولوكوست).

وفي مقال نشرته صحيفة "تاغزشبيغل" الألمانية و"معاريف" الإسرائيلية انتقدت السفيرة الألمانية في إسرائيل سوزانا فازوم راينر والسفير الإسرائيلي في ألمانيا جيرمي يسخاروف، استمرار التشكيك في الهولوكوست والتقليل منها كحدث استثنائي في التاريخ.

وأشار المقال إلى أن الإنكار والتقليل من هذه الجريمة لا ينتشر بين الأطراف السياسية المتطرفة فحسب، لكنه يمثل ظاهرة دولية واجتماعية. ولهذا السبب تعتزم ألمانيا وإسرائيل حث الأمم المتحدة على إصدار قرار في هذا السياق ليكون "إشارة تبعث على الأمل ولإلهام كل الدول والمجتمعات التي تدعم التسامح والتنوع وتسعى إلى التسامح وتدرك أن تذكر الهولوكوست هو شرط ضروري لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة"

ويعتبر مؤتمر فانزيه الذي عقد في فيلا على بحيرة فانزيه في برلين واحدا من التواريخ المهمة بالنسبة للهولوكوست، ففي العشرين من يناير عام 1942 تباحثت قيادات نازية حول موضوع القتل الممنهج لما يصل إلى 11 مليون يهودي في أوروبا. وهدفت هذه المباحثات في الأساس إلى الإسراع من عمليات القتل بحق اليهود.

وأشار المقال الصحفي الذي نشر بهذه المناسبة، إلى أن إنكار الحقائق التاريخية للهولوكوست لا يمثل تعديا على الضحايا وأبنائهم وأحفادهم وعلى اليهوديات واليهود في كل العالم وعلى دولة إسرائيل فحسب، لكنه يمثل تعديا على "الأساس الأولي للمجتمعات المسالمة والتعايش السلمي على مستوى العالم".

في الوقت نفسه قدم السفيران اقتراحات لإجراءات التصدي لإنكار الهولوكوست ومن بينها التوصل لتعريف موحد لمعاداة السامية والاستثمار في التعليم والتوعية بالإضافة إلى إجراءات من شأنها الحيلولة دون انتشار إنكار والتقليل من الهولوكوست على وسائل التواصل الاجتماعي.

ا.ف/ و.ب (تاغزشبيغل)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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