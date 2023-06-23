إدانات للإساءات العنصرية ضد لاعبين في المنتخب الألماني للشباب

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن الإساءات العنصرية التي وجهت إلى يوسوفا موكوكو وجيسيك نغانكام، لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم للشباب تحت 21 عاما "غير إنسانية ومقززة". وقالت فيزر، التي تتضمن حقيبتها الوزارية شؤون الرياضة أيضا: "لاعبونا يظهرون الوجه الأفضل للحداثة والتنوع لألمانيا، وهذه التعليقات تظهر الجانب الأكثر قبحا".

وأهدر كل من اللاعبين الاثنين ضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسرائيلي بهدف لمثله، في بداية مشوار الفريقين ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما أمس الخميس (22 يونيو/حزيران 2022)، ليتعرض الثنائي لموجة من الإساءات العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إجراءات قانونية حاسمة ضد الجناة. وقال يوتي تشاتزياليكسيو، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "لا نعرف ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى النجاح، لكننا نعلم أنه علينا ببساطة الوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص الآن". وأضاف تشاتزياليكسيو "نريد أن نظهر للشرطة والساسة ولكن قبل كل شيء للناس أننا سنحاول عمل كل شيء على الأقل للتحقيق في الأمر".

وأضاف: "إذا كان بإمكاننا محاسبة شخصين أو ثلاثة ، فإنهم اثنين أو ثلاثة ممن يستحقون ذلك".

يوسوفا موكوكو خلال المباراة مع المنتخب الإسرائيلي

من جانبه قال موكوكو البالغ من العمر 18 عاما: "إذا فزنا، فنحن جميعا ألمان. وعندما نخسر، تأتي تعليقات القرود. جيسيك تعرض لها، وأنا كذلك. أشياء كهذه لا تنتمي لكرة القدم".

وأضاف موكوكو، المولود في الكاميرون: "نحن لا نهدر عن قصد: نحاول مساعدة الفريق. عندما تتلقى أخبار كهذه، يكون الأمر مقززا". وأشار موكوكو إلى أنه واجه مثل هذه التعليقات بشكل متكرر، وأضاف: "هذا يكفي. حان الوقت لاتخاذ موقف ضد هذا".

كذلك أدان أنطونيو دي سالفو، المدير الفني لمنتخب الشباب الألماني، الهجوم على اللاعبين. وقال دي سالفو إنه رغم أنه من غير الممكن السيطرة على كل شيء على الإنترنت، "يجب أن تكون هناك عقوبة. فهذا شيء سخيف". ودافع المدرب عن لاعبيه قائلا: "اللاعبان يعشقان اللعب لألمانيا، وهما ألمانيان، يقدمان كل شيء لبلدهما... أي شكل من العنصرية والتمييز، هو مستوى متدنٍ، وليس مقبولا على الإطلاق".

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)