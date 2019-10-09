 إدانات عربية للهجوم التركي والسعودية تصفه بـ ″العدوان″ | أخبار | DW | 09.10.2019

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أخبار

إدانات عربية للهجوم التركي والسعودية تصفه بـ "العدوان"

في رد على الهجوم التركي على شمال سوريا، أدانت السعودية العملية العسكرية واصفة إياها بـ "العدوان" السافر، فيما دعت مصر الجامعة العربية لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع. من جانبه وصف الرئيس العراقي الهجوم بـ "التصعيد الخطير".

Türkei Kilis Militärkonvoi an der Grenze zu Syrien (picture-alliance/AA/A. H. Yildirim)

أدانت السعودية اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019) ما وصفته بـ "العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم التركي "تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

 

مختارات

ما أن أعلن الرئيس التركي أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال سوريا حتى تواردت ردود الفعل الغربية المستنكرة والمطالبة بوقفها. وزير الخارجية الألماني ماس أدان الهجوم التركي "بشدة" كما طالب رئيس المفوضية الأوربية بوقفه. (09.10.2019)

أعلنت تركيا أنه "لن يبقى سرّ" في التحقيق حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. كما عثر محققون أتراك على سيارة دبلوماسية سعودية متروكة في موقف بإسطنبول فيما أكدت تركيا أنها لا تريد أن تضر القضية بعلاقاتها مع السعودية (22.10.2018)

وأعرب المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها"، حسب الوكالة السعودية.

 ونبه المصدر السعودي إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن "خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها"، مشيرة إلى أنه يقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

 من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا. وأضافت الوزارة في بيان إن "مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية" مضيفة أن العملية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان الهجوم التركي على شمال سوريا.

كذلك ندد الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة بالهجوم التركي على شمال سوريا مشيرا إلى أن المتشددين سيستغلون الوضع لصالحهم.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب، رويترز)

  • Abu Dhabis Kronprinz Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (picture alliance/Photoshot)

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  • Saudi-Arabien Besuch Recep Erdogan & Salman bin Abdulaziz Al Saud (picture-alliance/Anadolu Agency/K. Ozer)

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  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/Dha)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Algerien Afrikareise des türkischen Präsidenten Erdogan (picture-alliance/dpa/AP Images/Pool Presidential Press Service/K. Ozer)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Saudi-Arabien Riad GCC Mohammed Ben Al-Hassan (picture alliance/AA)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

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  • Ägypten - Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    مصر - عداء بسبب الإخوان

    العداء واضح بين أنقرة والقاهرة منذ عزل مرسي، إذ لا يزال أردوغان يقول إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، بينما ترّد القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان". تنطلق أسباب العداء من رفض أردوغان للتدخل العسكري في الشأن السياسي، خاصة مع تاريخ بلاده مع الانقلابات العسكرية، فضلاً عن التقارب الإيديولوجي بين إسلاميي تركيا وإسلاميي مصر.

  • Bildkombo Haideral-Abadi / Recep Erdogan (picture-alliance/dpa/Getty Images)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    العراق- مد وجزر

    توترت علاقتهما عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، ووصل التوتر حدّ استدعاء السفيرين. لكن البلدين يدركان أن ما يجمعهما أكبر، خاصة تخوفهما من تنامي النفوذ الكردي، ورغبتهما تحقيق شراكة فعلية تستفيد من الحدود المشتركة بينهما. لذلك وقع تقارب جديد مؤخرا، من شأنه استمرار وصول السلع التركية إلى العراق، وتقوية التعاون المائي، واستمرار تصدير النفط العراقي إلى تركيا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

تشترك تركيا مع الدول العربية في موضوع الدين الإسلامي، فضلاً عن القرب الجغرافي، وتقارب الرؤى في ملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكن علاقات تركيا مع العرب ليست وردية تماماً، خاصة في فترة رجب طيب أردوغان. (14.03.2018)  

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بعد إعلان واشنطن سحب جنودها من شمال سوريا حذر الاتحاد الأوروبي من قيام تركيا بأي عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا، فيما دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين من عمل عسكري تركي ومنع وقوع انتهاكات أو موجات نزوح عارمة.

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