إدانات عربية للهجوم التركي والسعودية تصفه بـ"العدوان"

أدانت السعودية اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019) ما وصفته بـ "العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم التركي "تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وأعرب المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها"، حسب الوكالة السعودية.

ونبه المصدر السعودي إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن "خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها"، مشيرة إلى أنه يقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا. وأضافت الوزارة في بيان إن "مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية" مضيفة أن العملية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان الهجوم التركي على شمال سوريا.

كذلك ندد الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة بالهجوم التركي على شمال سوريا واصفا إياه بـ "التصعيد الخطير"، كما أشار

إلى أن المتشددين سيستغلون الوضع لصالحهم.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب، رويترز)