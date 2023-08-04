 إدانات دولية واسعة للحكم بسجن نافالني بـ19 سنة إضافية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2023

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أخبار

إدانات دولية واسعة للحكم بسجن نافالني بـ19 سنة إضافية

أثار الحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن لمدة 19 عاماً إضافية إدانات دولية واسعة، وطالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراحه فوراً ووصفت ألمانيا القرار بأنه "ظلم صارخ" .

المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني

ظهر المعارض الروسي في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود بينما كان يستمع إلى الأحكام.

طالبت الأمم المتحدة  اليوم الجمعة (الرابع من أغسطس/ آب 2023) بـ "الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني (47 عاما)، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن.

مختارات

أقر مجلس الدوما الروسي قانوناً يمنع التحول الجنسي إلى جانب أمور أخرى. يرى معارضون أن القانون سيكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسياً في روسيا وأنه سيؤدي في النهاية لزيادة حالات الانتحار وخلق سوق سوداء للهرمونات.

منذ تأسيسها قبل أكثر من 3 عقود دأبت منظمة "ميموريال" الحقوقية على الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا والتذكير بضحايا الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين وأخيراً الوقوف بوجه حرب بوتين على أوكرانيا.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".

وقضت محكمة روسية، الجمعة، بالسجن 19 عاما إضافيا بحق المعارض ألكسي نافالني بعد إدانته بتهمة "التطرف". وقالت متحدثة المحكمة كيرا يارميش على منصة إكس: "حُكم على ألكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمّع سجون يحظى بحراسة قصوى".

وأدانت كل من ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة الجمعة الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسيأليكسي نافالني والقاضي بسجنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد" بحق نافالني والمستند إلى "اتهامات لا اساس لها بتطرف مزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقد أدانت أيضا الحكم على المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني.

وكتبت على منصة اكس (تويتر سابقا) "إنّ نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عاماً إضافياً هو ظلم صارخ". وأضافت "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يخشى شيئاً أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديموقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة".

جورجيا: ملاذ للشباب الروسي

فيما اعتبر الاتحاد الاوروبي ان الحكم الجديد الذي صدر الجمعة بحق المعارض الروسي "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالأفراج "الفوري وغير المشروط" عنه. وكتب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه اثر "محاكمة مفبركة" فإن "هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين"، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يندد باشد العبارات بتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".

وظهر المعارض الروسي في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود بينما كان يستمع إلى الأحكام. وكان صوت مقطع الفيديو سيئا للغاية لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد ما كان يقوله القاضي.

وحكم على نافالني في حزيران/يونيو 2022 في قضية فساد اعتبرها بمثابة انتقام سياسي. ويقضي أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة. وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في انشطة متطرفة.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


 

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