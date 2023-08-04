إدانات دولية واسعة للحكم بسجن نافالني بـ19 سنة إضافية

طالبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة (الرابع من أغسطس/ آب 2023) بـ "الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني (47 عاما)، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".

وقضت محكمة روسية، الجمعة، بالسجن 19 عاما إضافيا بحق المعارض ألكسي نافالني بعد إدانته بتهمة "التطرف". وقالت متحدثة المحكمة كيرا يارميش على منصة إكس: "حُكم على ألكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمّع سجون يحظى بحراسة قصوى".

وأدانت كل من ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة الجمعة الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسيأليكسي نافالني والقاضي بسجنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد" بحق نافالني والمستند إلى "اتهامات لا اساس لها بتطرف مزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقد أدانت أيضا الحكم على المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني.

وكتبت على منصة اكس (تويتر سابقا) "إنّ نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عاماً إضافياً هو ظلم صارخ". وأضافت "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يخشى شيئاً أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديموقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة".

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فيما اعتبر الاتحاد الاوروبي ان الحكم الجديد الذي صدر الجمعة بحق المعارض الروسي "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالأفراج "الفوري وغير المشروط" عنه. وكتب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه اثر "محاكمة مفبركة" فإن "هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين"، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يندد باشد العبارات بتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".

وظهر المعارض الروسي في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود بينما كان يستمع إلى الأحكام. وكان صوت مقطع الفيديو سيئا للغاية لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد ما كان يقوله القاضي.

وحكم على نافالني في حزيران/يونيو 2022 في قضية فساد اعتبرها بمثابة انتقام سياسي. ويقضي أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة. وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في انشطة متطرفة.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب ا، رويترز، أ ف ب)