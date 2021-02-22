 إدانات دولية لـ″الإعدام البشع″ لنشطاء سياسيين في ميانمار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.07.2022

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أخبار

إدانات دولية لـ"الإعدام البشع" لنشطاء سياسيين في ميانمار

نددت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش بإعدام نشطاء سياسيين ومسؤولين منتخبين في ميانمار. وكان المجلس العسكري في ميانمار اعترف بتنفيذ حكم الإعدام بأربعة سجناء سياسيين.

تظاهرة ضد الانقلاب في ميانمار (25 تموز/يوليو 2022)

تظاهرة ضد الانقلاب في ميانمار

نددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين (25 تموز/يوليو 2022) بإعدام نشطاء سياسيين ومسؤولين منتخبين في ميانمار ودعت الحكومة العسكرية هناك إلى وقف العنف على الفور.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الإعدام البشع الذي قام به النظام العسكري البورمي لنشطاء مؤيدين للديمقراطية وقادة منتخبين". وأضاف "ندعو النظام إلى الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن المعتقلين ظلما، والسماح بعودة سلمية إلى الديمقراطية وفقا لرغبات شعب بورما" في إشارة إلى الاسم القديم لميانمار.

مختارات

مقتل عشرات المحتجين في ميانمار في أعنف حصيلة يومية منذ بدء الاحتجاجات. يتزامن ذلك مع احتفالات في البلاد بعيد الجيش الذي نفذ انقلابا عسكريا الشهر الماضي. وتنديد من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لا تزال الفظائع الذي عانت منها أقلية الروهينغا في ميانمار على يد العسكر في ظل حكم أونغ سان سو تشي ماثلة أمام أعين أفرادها، ولذلك فهم يتخوفون من عودة حكم العسكر إثر الانقلاب العسكري الأخير في بلدهم.

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

وقالت السلطة العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم إنها أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية"، في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واتُهم الرجال الأربعة، الذين حُكم عليهم بالإعدام في جلسات محاكمة سرية في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، بمساعدة مقاتلين على محاربة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي وشن حملة دموية على معارضيه.

كما أدانت الحكومة الألمانية "بشدة" عمليات الإعدام. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الاثنين إن إعدام اثنين من المعارضين المعروفين تظهر "ازدراء الجيش للتطلعات الديمقراطية لشعبهم". وبتنفيذ أحكام الإعدام يكون المجلس العسكري قد "وصل إلى مستوى محزن جديد في طغيانه"، حسب المتحدث.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفًا إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي".

أما اليابان فأبدت "الأسف لهذه التصرفات (..) التي تؤدي إلى تشدد أكبر في النزاع".

ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الاعدام تشكل "عملا غاية في الوحشية (...) ومثالا جديدا على السجل الفظيع لحقوق الانسان في بورما (..) سيواصل الجيش الدوس على حياة الأفراد طالما لا يُحمّل مسؤولية أفعاله".

وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".

احتجاجات في طوكيو ضد جيش ميانمار (25.07.2022)

احتجاجات في طوكيو ضد جيش ميانمار

ويرجح أن تزيد الاعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في بورما على الصعيد العالمي.

منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن. وتعود عملية الاعدام الأخيرة في بورما إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي أشار إلى صدور 114 حكما بالإعدام منذ الانقلاب في شباط/فبراير الماضي.

ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عامًا) التي نقلت إلى سجن نهاية حزيران/يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.

وأجبر حوالى 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في أيّار/مايو.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Rohingya boy sitting on a chair

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    اطلاق نار وطعن

    منذ آب/اغسطس 2017 فر أكثر من 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش. "في اليوم الذي وصل فيه الجيش، أحرقوا القرية وأطلقوا النار على والدتي عندما حاولت الفرار. ولم يتمكن والدي من المشي، لذلك طعنوه"، يقول الطفل محمد بلال البالغ من العمر 10 سنوات، والذي نجح في الفرار من قريته.

  • Rohingya girl in a shelter

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    تحت تأثيرالصدمة

    أخت محمد أيضاً كان عليها مشاهدة المذبحة. وتعيش هي وشقيقها الآن في منزل في بنغلادش. هنا يمكنهم اللعب والحصول على وجبات منتظمة. وكانت الأخت وشقيقها يتضوران جوعاً أثناء فرارهما من ميانمار. ولا يزال الشقيقان تحت تأثير الصدمة. ويقول الطفل نور: " أفتقد والداي، بيتي، بلدي".

  • Rohingya boy in a shelter

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    صراع عميق الجذور

    وتجدر الإشارة إلى أن الصراع بين غالبية السكان البوذيين والأقلية المسلمة فى ميانمار مستمر منذ 70 عاماً، ويرجع ذلك الى استقلال ميانمار بعد الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام 2016، ادى النزاع الى مقتل أكثر من ألفى شخص، بمن فيهم والدة رحمان البالغ من العمر 12 عاماً. "لقد اشعلوا النار في منزلنا واحترقت والدتي"، كما يقول.

  • Rohingya girl crying

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    مساعدة دولية

    وصلت ديلو - ارا البالغة من العمر 15 عاماً وشقيقتها روجينا الى مخيم "كوتوبالونغ" للاجئين بعد أن شهدت مقتل والديهما على أيدي أفراد الجيش "كنت اصرخ طوال الوقت والرصاص يُطلق فوق رؤوسنا. استطعت بطريقة ما الخروج من هذا الوضع". 60 في المائة من الروهينغا اللاجئين إلى بنغلادش هم من الأطفال.

  • Rohingya boy outside a refugee camp

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    الهجوم العسكري غيّر كل شيء

    جديد علم هو واحد من الأيتام في مخيم "كوتوبالونغ". لحسن الحظ تعتني عمته به بشكل جيد، كما يقول. نشأ جديد في قرية ماندي بارا وأحب لعب كرة القدم هناك. ولكن كل شيء تغير إثر الهجوم العسكري: "قالوا إن علينا مغادرة منزلنا، وعندما هربت مع والداي، أطلقوا النار عليهما وماتا على الفور".

  • Rohingya father who is looking for his son

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    اختطاف الأطفال

    ولم يتم فصل جميع الأسر أثناء فرارها. يذكر أن رحمان على قام بتمشيط مخيم اللاجئين منذ أسابيع بحثاً عن ابنه زفاد البالغ من العمر عشر سنوات. وما زالت الشائعات حول اختطاف الأطفال مستمرة في المخيم منذ سنوات. يخشى رحمان أن يكون زفاد ضحية لتجار البشر: "لا أستطيع أن أكل، ولا أنام،" كما يقول. "أنا مستاء للغاية لأني سأجن".

  • Rohingya mother holding a child

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    "لم أستطع الشعور بأي ألم"

    عندما بدأ القصف، فعلت سوكينا خاتون كل ما في وسعها لحماية أطفالها. لكنها لم تتمكن من إنقاذ ياسمين البالغة من العمر 15 عاماً، ولا جماليتا البالغة من العمر 20 عاماً، والتي كانت مخبأة في القرية المجاورة. وقطعت حنجرتها أمام أعين جداها. " كنت كما لو أني تحت تأثيرالمخدر، لم أستطع الشعور بأي ألم".

  • Girl standing at the entrance of a tent

    أطفال الروهينغا.. معاناة لا تنتهي!

    اعتداء واغتصاب واختطاف

    وتعتقد ياسمين أنها تبلغ من العمر 15عاماً ولكنها تبدو أصغر سناً. كانت ياسمين تحب لعبة الغلول (البنانير) أوالتجول في حقول القرية. ولكن لها ذكريات أخرى الآن مثل: اعتداء قوات ميانمار، وقتل والدها وإخوتها وذكرى الاغتصاب من قبل مجموعة من الجنود البورميين. وتقول: "كان الأمر مؤلماً للغاية". جون أوينز، جان توميس/ إيمان ملوك


مختارات

الروهينغا...عذابات الهروب إلى المجهول

فرّ نحو400 ألف شخص من أقلية الروهينغا من منازلهم في ميانمار إلى بنغلادش هرباً من الاضطهاد بحسب الأمم المتحدة. مصور DW م. رحمان رافق الروهينغا خلال رحلة هروبهم ووثقها في ملف صور.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وثائقي - استعباد الأطفال في ميانمار  

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