إدارة ترامب غاضبة والمكسيك تعرض اللجوء السياسي على أسانج

عرضت المكسيك الإثنين (الرابع من يناير/كانون الثاني 2021) اللجوء السياسي على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج وأن تعرض عليه المكسيك اللجوء السياسي".
وقالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "شعرت بخيبة أمل شديدة" لقرار قاضية بريطانية بعدم تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة نشر أسرار أمريكية.
وأضافت الوزارة "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في القرار النهائي للمحكمة، نشعر بالامتنان لأن الولايات المتحدة انتصرت في كل النقاط القانونية التي أثيرت".
وأشار البيان إلى رفض القاضية لمزاعم أسانج بأنه كان يمارس حقوق حرية التعبير عندما نشر الآلاف من الملفات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية التي تم تسريبها على الإنترنت في عام 2010 ، وأضاف البيان أن الولايات المتحدة واجهت ثأرًا سياسيًا بسبب ذلك.
وكانت القاضية البريطانية قد حكمت بأن صحة أسانج العقلية هشة وأنه سيكون عرضة للإقدام على الانتحار إذا ما أودع سجناً أمريكياً. وقالت إنه لم يتضح أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على ضمان سلامته في السجون المعروفة بـ "الظروف القاسية" خاصة وأنه سيمكث في السجن انتظاراً للمحاكمة.
ووجهت إلى أسانج لائحة اتهام منها خرق قانون التجسس الأمريكي بقيامه بتسريب ملفات شديدة الأهمية، وتهمة القرصنة، وذلك بناءً على المساعدة المزعومة التي قدمها لضابطة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ في الحصول على الوثائق من أنظمة الكمبيوتر العسكرية المؤمنة.
لكن المساعي القضائية الأمريكية خلف أسانج أثارت الكثير من التساؤلات حول مسألة حرية التعبير، حيث أكد الأخير والمدافعون عنه أن ويكيليكس تتمتع بحقوق أي وسيلة إعلام أخرى لنشر مواد سرية.
وإذا ما أدين أسانج في التهم التي توجهها له الولايات المتحدة فقد يقضي بقية حياته في السجن.
وكان أسانج قد طلب عفوًا من الرئيس دونالد ترامب، الذي استفادت حملته الانتخابية لعام 2016 من نشر موقع ويكيليكس لمواد أضرت بمنافسته في الانتخابات الرئاسية وقتها هيلاري كلينتون.
وقالت وزارة العدل إنها ستستأنف القرار البريطاني وستواصل طلب تسليم أسانج.
ع.ح./ا.ح.(أ ف ب)
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
ويكيليكس يحرج قادة العالم
استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تسريب وثائق سرية
بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الهروب إلى بريطانيا
بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا
منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
لم يغادر مقره لسبع سنوات
ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
أسانج مكبلا بالقيود
خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تحقيق قضائي ضد مجهول
من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
التجسس على ميركل
كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
اتهامات موجهة نحو روسيا
نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.