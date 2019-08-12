 إدارة ترامب تعاقب المهاجرين الفقراء وتحرمهم من الإقامة | أخبار | DW | 12.08.2019

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أخبار

إدارة ترامب تعاقب المهاجرين الفقراء وتحرمهم من الإقامة

يرى خبراء أن اللائحة الجديدة التي ستعتمدها واشنطن حول الإقامة تشكل أقسى إجراء تقوم به إدارة ترامب في إطار سياستها المناهضة للمهاجرين. وحسب هذه اللائحة سترفض طلبات الإقامة لكل شخص يتلقى مساعدات من الدولة مهما كان نوعها.

USA Flüchtlinge auf dem Weg in die USA l Präsident Trump (picture alliance/newscom/K. Dietsch)

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (12 آب/ أغسطس 2019) عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة بسبب وضعهم المادي. وستدخل اللائحة التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر، كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، حيز التنفيذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

مختارات

وحسب اللائحة، سترفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدات من الدولة: المعونات المادية، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء. وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتياً" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة".

وقال خبراء إن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين. وانتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهداً للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونغرس لطلب تغيير القانون الأمريكي.

وقال معهد سياسة الهجرة، وهو منظمة أبحاث، إن القواعد الجديدة ستمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء من الحصول عليها. وتم منح نحو 800 ألف بطاقة خضراء في 2016.

مستمدة من قانون من القرن التاسع عشر

واللائحة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئاً على الدولة". وفي السنوات الماضية عرف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية بأنهم عبء على الدولة.

ومعظم المهاجرين غير المقيمين ليسوا مؤهلين لبرامج المساعدات الرئيسية إلى أن يحصلوا على البطاقة الخضراء؛ بيد أن اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي، توسع مفهوم "عبء على الدولة" الذي يحول دون حصول مزيد من الناس على الإقامة.

وسيحتاج المتقدمون الآن لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة؛ بيد أن كين كوكسينيلي، مدير خدمات الجنسية والهجرة، رفض الاتهامات الموجهة لإدارة ترامب بأنها تستبعد كل المهاجرين ما عدا الأثرياء منهم، وقال للصحفيين "يمكن أن يكون الشخص فقيراً لكنه مكتف ذاتياً".

أ.ح/خ.س (رويترز، د ب أ)

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


مختارات

للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

حافظ جواز السفر الألماني على تصدر قائمة أفضل وثائق السفر عالميا، إذ يتيح الجواز الأحمر لحامله دخول 176 دولة دون تأشيرة. الدول العربية جاءت في مراتب مختلفة في القائمة، أما المراكز الأخيرة فكان من نصيب هذه الدول. (14.09.2017)  

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