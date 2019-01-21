إدارة ترامب تشيد بفرض ألمانيا عقوبات على إيران

أشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (21 كانون الثاني/ يناير 2019)، بقرار ألمانيا وقف ترخيص شركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران. وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر أن "الشركة تنقل أسلحة ومقاتلين إلى الشرق الأوسط، وتدعم بذلك الطموحات التدميرية للنظام الإيراني في المنطقة". وطالب بومبيو كل دول الحلفاء بأن تحذو حذو ألمانيا.

وكان السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل سعى لدى الحكومة الألمانية من أجل حظر رحلات الشركة، وقال غرينيل اليوم إن "دعم إيران لنظام بشار الأسد في سوريا على سبيل المثال من خلال استخدام شركة ماهان اير، أدى إلى معاناة إنسانية لا يمكن تخيلها وأسهم في زعزعة للاستقرار السياسي يمكن الشعور بها في كل أنحاء العالم". ولم يصدر رد فعل بعد عن الجانب الإيراني على خطوة وقف الترخيص الممنوح لشركة ماهان إير.

في غضون ذلك دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن فرض سلطات بلاده عقوبات على شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، لكنه قال إن هذا القرار لن يغير شيئا في دعم ألمانيا للاتفاق النووي مع إيران. وأضاف ماس أن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال بالغ الأهمية بالنسبة لألمانيا، مشيرا إلى أن حكومة بلاده أعلنت دائما أنها سترد بشكل مناسب على بعض "التطورات الفردية".

وساق ماس أمثلة على ذلك باتهامات دعم الإرهاب والجاسوسية التي جرى توجيهها إلى إيران، وقال "وقد استخلصنا العواقب المترتبة على ذلك، وسحبنا حقوق الهبوط (بالنسبة لشركة ماهان)، وقد كان هذا قرارا ضروريا لأن المسألة تتعلق بالمصالح الأمنية لألمانيا".

وحذر ماس إيران من استمرار سياستها الحالية وقال: "سنرد في المستقبل أيضا بشكل مناسب على التطورات الفردية إذا تعلق الأمر بدعم الإرهاب وإذا تعلق بالجاسوسية".

وكان قد ألقي القبض في الأسبوع الماضي على جاسوس محتمل لإيران في ألمانيا كان يعمل لدى الجيش الألماني كمحلل لغوي ومستشار ثقافي. كما جرى اتهام جهاز الاستخبارات الإيراني مؤخرا بالتخطيط لشن هجمات إرهابية على إيرانيين يعيشون في المنفى في فرنسا والدنمارك، لكن إيران نفت هذه الاتهامات.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)