 إدارة ترامب تتهم حليفتها السعودية بالاتجار بالبشر | أخبار | DW | 20.06.2019

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أخبار

إدارة ترامب تتهم حليفتها السعودية بالاتجار بالبشر

يبدو أن رياح علاقات السعودية مع حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، لا تسير كما تشتهيها سفن الرياض. فقد وضعت الخارجية الأمريكية السعودية في خانة واحدة مع كوبا، أي في خانة الدول التي تمارس الاتجار بالبشر.

Saudi-Arabien König Salman (Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds)

أضافت الولايات المتحدة اليوم الخميس (20 حزيران/ يونيو 2019) حليفتها السعودية مع كوبا إلى لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليهما.

وفي تقريرها السنوي، وجهت الخارجية الأميركية انتقادات إلى حليفتها السعودية للانتهاكات التي تطاول العمال الأجانب على أراضيها، واتهمت كوبا بممارسة الاتجار بالبشر عبر برنامجها لإرسال أطباء إلى الخارج.

ولا تزال الصين وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا بين الدول التي أوردها التقرير.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه التقرير في حضور ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته ايفانكا ترامب "إذا لم تتصدوا للاتجار فإن أميركا ستتصدى لكم". وأوضح بومبيو أن واشنطن اتخذت العام الفائت تدابير بحق 22 بلدا استنادا إلى التصنيف المتصل بالاتجار بالبشر.

وإدراج الدول المذكورة على القائمة يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من مساعدتها لها أو تكف عن دعمها في هيئات مثل صندوق النقد الدولي.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب)

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