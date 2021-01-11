إدارة بايدن.. من سيرأس وكالة المخابرات المركزية؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان اليوم الاثنين (11 كانون الثاني/ يناير 2021) اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".

وقال بايدن إن "بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام"، وفق ما جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي. وأضاف الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، "إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة".

وتقاعد ويليام بيرنز (64 عاماً) من السلك الدبلوماسي في عام 2014، بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاما، ولا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008)، كما وصل لمنصب نائب وزير الخارجية، قبل أن يرأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية.

وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه، سيخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017. وهاسبيل هي أول إمرأة تتولى إدارة السي آي ايه.

وأشار البيان إلى أن بيرنز سيكون أول دبلوماسي يرأس وكالة الاستخبارات المركزية.

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب)