إدارة بايدن.. من سيرأس وكالة المخابرات المركزية؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان اليوم الاثنين (11 كانون الثاني/ يناير 2021) اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".
وقال بايدن إن "بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام"، وفق ما جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي. وأضاف الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، "إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة".
وتقاعد ويليام بيرنز (64 عاماً) من السلك الدبلوماسي في عام 2014، بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاما، ولا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008)، كما وصل لمنصب نائب وزير الخارجية، قبل أن يرأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية.
وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه، سيخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017. وهاسبيل هي أول إمرأة تتولى إدارة السي آي ايه.
وأشار البيان إلى أن بيرنز سيكون أول دبلوماسي يرأس وكالة الاستخبارات المركزية.
ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب)
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الخارجية: أنتوني بلينكن
كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري
اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد
عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس
شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان
عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.
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بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته
أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز
كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع