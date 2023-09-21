إدارة بايدن ستزود أوكرانيا قدرات "كبيرة" للدفاع الجوي

استقبل الرئيس الاميركي جو بايدن وزوجته جيل الخميس (21 سبتمبر/ أيلول 2023) نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته اولينا زيلينسكا في البيت الابيض، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال إن هذه الزيارة "بالغة الاهمية"، في وقت تسعى كييف الى إقناع بايدن وخصوصا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية اليها في مواجهة الغزو الروسي.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان قد أعلن في مؤتمر صحافي إن الرئيس بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ستشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف قبل شتاء قاس.

وأضاف أن بايدن "قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، والموجود في واشنطن استعدادا لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل "خيبة أمل" بالنسبة إليه.

وأشاد ساليفان بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أميركيون في الصحافة لم يكشفوا عن أسمائهم. وقال "أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى".

واعتبر مستشار جو بايدن أنه بفضل المساعدة العسكرية الأميركية خصوصا، نجحت القوات الأوكرانية "في تحرير أراض خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكن الروس من الاستيلاء عليه في ثمانية أشهر".

وقال ساليفان "مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية اليوم. أولا بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضا، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه".

وناشد الرئيس الأوكراني زيلينسكي المشرعين الأمريكيين مواصلة دعم بلاده في الحرب مع روسيا وسط حالة من تشكيك الجمهوريين في ما إذا كان الكونغرس ينبغي له أن يوافق على جولة جديدة من المساعدات.

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، ذهب زيلينسكي إلى واشنطن، في زيارة تتضمن اجتماعات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة عسكريين في وزارة الدفاع (البنتاغون) وخطابا في المساء في متحف الأرشيف الوطني.

وعلى الرغم من أن بايدن وأغلب زعماء الكونغرس ما زالوا يدعمون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، سيواجه زيلينسكي حشدا أكثر تشددا مما كان عليه عندما زار واشنطن قبل تسعة أشهر.

وأفاد منشور من السناتور كريس ميرفي على منصة إكس بأن زيلينسكي، مرتديا الزي العسكري الأخضر ليعكس مكانته كقائد في وقت الحرب، ألقى إفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مكتمل العدد في غرفة المجلس العتيقة بمبنى الكونغرس (الكابيتول) وتلقى تصفيقا حارا وقوفا عدة مرات.

وقال زيلينسكي للصحفيين في الكابيتول عقب الاجتماع "أجرينا حوارا رائعا". وذكر زعيم الأغلبية تشاك شومر في غرفة مجلس الشيوخ بعد الإفادة التي جرت خلف أبواب مغلقة أن زيلينسكي قال لأعضاء المجلس إن المساعدات العسكرية ضرورية لجهود أوكرانيا في الحرب. ونقل شومر عن زيلينسكي قوله "إن لم نحصل على المساعدات، فسنخسر الحرب".

زيلينسكي مع زعيم الديمقراطيين في الكونغرس حكيم جيفريز

وفي ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني والجدال المرير في الكونغرس حول الإنفاق قبل إغلاق محتمل للحكومة، تزايد عدد الجمهوريين المشككين في جدوى مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية وإنسانية بنحو 113 مليار دولار لحكومة زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين يدعمون تقديم أسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام روسيا.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)