إدارة بايدن تقدم دعما عسكريا واقتصاديا إضافيا لأوكرانيا

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الاثنين (8 أغسطس/آب 2022) إن الولايات المتحدة ستقدم 4.5 مليار دولار إضافية لحكومة أوكرانيا، ليصل إجمالي دعمها للميزانية منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط إلى 8.5 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن التمويل، الذي يجرى تنسيقه مع وزارة الخزانة الأمريكية من خلال البنك الدولي، سيذهب إلى الحكومة الأوكرانية في شرائح تبدأ بصرف ثلاثة مليارات دولار في أغسطس/آب.

وقالت الوكالة إنه يأتي عقب تحويلات سابقة شملت 1.7 مليار دولار في يوليو/تموز و1.3 مليار دولار في يونيو/حزيران.

وتهدف الأموال الأمريكية الجديدة لدعم الميزانية لمساعدة الحكومة الأوكرانية في مواصلة القيام بوظائفها الأساسية، بما في ذلك المساعدات الاجتماعية والمالية للسكان الفقراء الذين يتزايد عددهم والأطفال والمعاقين وملايين الأشخاص النازحين داخلياً بينما تستمر الحرب.

من جهته، أشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان منفصل بالإجراءات الجديدة "التي اتُخذت لإحداث فرق" في الميدان، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع أوكرانيا بهدف تعزيز موقفها "على طاولة المفاوضات".

ويقدر مسؤولون أوكرانيون أن البلاد تواجه عجزاً مالياً قدره خمسة مليارات دولار شهرياً، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، بسبب تكلفة الصراع وتراجع إيرادات الضرائب.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيضخم العجز المالي السنوي لأوكرانيا إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.5 بالمئة قبل الحرب. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 55 بالمئة من الأوكرانيين سيعيشون في فقر بحلول نهاية 2023 بسبب تداعيات الحرب مقارنة مع 2.5 بالمئة قبل بداية الحرب.

بلينكن وأوستن يعلنان لزيلينسكي عن مساعدة أمريكية جديدة بـ700 مليون دولار

دعم عسكري جديد

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وقالت الوزارة في بيان إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو للدفاع ضد الطائرات والصواريخ الروسية، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدروع، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

كذلك، ستتلقى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصّصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالى خمسين مركبة طبّية مدرّعة.

وقدمت واشنطن مليارات الدولارات في دعم عسكري وأمني. وفي المجمل، وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا أكثر من 6.92 مليار دولار منذ أن بدأت روسيا غزواً عسكرياً لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام.

ع.ح./أ.ح. (رويترز، أ ف ب)