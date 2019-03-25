إخلاء مباني بلديات في أنحاء المانيا بعد تهديدات بوجود قنابل

أعلنت الشرطة الألمانية إنها أخلت العديد من مباني البلديات في المانيا الثلاثاء بعد وصول رسائل الكترونية تهدد بوجود قنابل. وأكدت الشرطة أنه تم اخلاء مباني البلديات في كل من اوغسبرغ، كايزرس لاوتيرن، غوتينغين، نيونكيرشين، وريندسبرغ.

وتقوم عناصر أمنية بتمشيط المناطق المحيطة بتلك المباني بحثا عن أجسام مشبوهة، إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء بعد. ولا يزال مرسل التهديدات مجهولا.

وأثرت عمليات الاخلاء على حركة السير في بعض المناطق ومن بينها غوتنغين حيث تم تحويل سير السيارات بعيدا عن الشوارع المحيطة بمبنى البلدية. كما تم وقف خدمات بعض قطارات الترام والحافلات في أوغسبرغ.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن إنه تم تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني. وأضاف أن القوات استعانت بكلاب للكشف عن متفجرات محليا، لافتا إلى أنه تم إغلاق النطاق المحيط بمبنى البلدية على نطاق واسع. ولكن المتحدث أشار إلى أنه لا يوجد حاليا تهديد ملموس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي.

ويتزامن هذا التهديد مع اعلان المدعي العام في برلين التحقيق في أكثر من 100 رسائل الكترونية تحمل تهديدات أرسلها على ما يبدو متعاطفون من اليمين المتطرف إلى محامين وسياسيين وصحافيين وحتى إلى نجوم موسيقى.

واحتوت بعض الرسائل الالكترونية على تهديدات بقنابل وتهديدات بالقتل أو ادعى مرسلوها حيازتهم أسلحة وأسلحة بيولوجية، بحسب ما ذكر الإعلام الألماني. وأكدت الشرطة أنها تحقق في التهديدات.

ع.أ.ج / ح ز (د ب ا، أ ف ب)