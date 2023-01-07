 إخلاء قرية لوتسرات من المحتجين | DW الأخبار | DW | 13.01.2023

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إخلاء قرية لوتسرات من المحتجين

الشرطة الألمانية تشرع في إجلاء الناشطين من قرية لوتسرات، بعد احتلالهم للقرية دفاعا عن ابيئة.

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