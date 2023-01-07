إخلاء قرية لوتسرات من المحتجين

بعد احتجاجات المزارعين.. نقاش أوروبي حول مصير الذئاب

تتزايد أعداد الذئاب بشكل كبير في الدول الأوروبية، ما دفع بعض الدول للبدء في صيدها، بسبب الخطر الذي تشكله على الحيوانات التي يربيها المزارعون، فيما يحاول نشطاء حقوق الحيوان منع صيد الذئاب.