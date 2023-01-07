إخلاء قرية لوتسرات من المحتجين

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الشرطة الألمانية تشرع في إجلاء الناشطين من قرية لوتسرات، بعد احتلالهم للقرية دفاعا عن ابيئة.
بدأت الشرطة الألمانية في إجلاء نشطاء مدافعين عن البيئة تسلقوا هياكل مرتفعة بشكل خطير، في إطار عملية لإخلاء مخيم اعتصام بات رمزا لمعارضة الوقود الأحفوري في قرية لوتسيرات غرب البلاد.
تتزايد أعداد الذئاب بشكل كبير في الدول الأوروبية، ما دفع بعض الدول للبدء في صيدها، بسبب الخطر الذي تشكله على الحيوانات التي يربيها المزارعون، فيما يحاول نشطاء حقوق الحيوان منع صيد الذئاب.
تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
في حادث مثير، فشل نشطاء "الجيل الأخير" المدافعة عن البيئة في تنفيذ خطة لتعطيل بث قداس عيد الميلاد في كنيسة بمدينة شتوتغارت لسبب غريب. واشتهرت هذه الجمعية بمبادرات تثير الرأي العام لتحسيسه بقضايا البيئة والمناخ.
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