إخلاء سوق لأعياد الميلاد في برلين لمخاوف أمنية

أخلت الشرطة الألمانية مساء اليوم السبت (21 ديسمبر/ كانون الأول 2019) سوق أعياد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاس بعد ورود أدلة إليها بوجود جسم غريب يثير الريبة.

وقالت الشرطة على موقع تويتر إن احتفالية بكنيسة القيصر فيلهيلم أنهيت قبل موعدها أيضا لهذا السبب. وتابعت الشرطة أن جميع رواد السوق قد غادروا المكان "بهدوء"، وأنها تقوم حاليا بتفتيش المنطقة.

في غضون ذلك رفضت متحدثة باسم الشرطة تأكيد ما ورد في تقرير لصحيفتي "بيلد" و"برلينه تسايتونغ" حول اعتقال شخصين على خلفية ما حدث. وكانت صحيفة "برلينه تسايتونغ" قد ذكرت أن الشخصين يصنفان كخطيرين.

من جانبه أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الالمانية "دويتشه بان" أنه وبسبب العملية التي تقوم بها الشرطة في برلين فإن القطارات لن تتوقف في محطتين قربتين من ساحة برايتشايدبلاس.

وأعاد التحذير ذكريات الهجوم الإرهابي الذي قام به أنيس عامري قبل ثلاث سنوات، إذ كان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم عامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية عامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

إ. ع /أ.ح (د ب أ، رويترز)