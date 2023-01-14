إخلاء سبيل الناشطة غريتا تونبرغ بعد احتجاز قصير في ألمانيا

حملت الشرطة الألمانية ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ مع عدد من المتظاهرين بعيدا عن حافة منجم غارتسفايلر المفتوح لتعدين الفحم البني. وأكدت الشرطة الألمانية أن تونبرغ كانت ضمن المجموعة التي تحركت نحو الحافة وتم حملها بعيدا عنها. يذكر أن المنجم له حافة منحدرة والبقاء فيها خطر ومحظور.

وحمل ثلاثة من أفراد الشرطة تونبرغ بعيدا وأنزلوها بعد أكثر من 50 مترا لفحص هويتها. وسبق ذلك جلوس ما يتراوح بين 60 و70 ناشطا في منطقة بالقرب من حافة المنجم للقيام بعمل احتجاجي. من جانبها، أكدت متحدثة باسم الشرطة احتجاز تونبرغ للتحقق من بياناتها الشخصية، وقالت إنه بمجرد التحقق من هويات كل المشاركين تم نقل المجموعة على متن حافلات خارج منطقة الخطر ثم تم إطلاق سراحهم.

إخلاء قرية لوتسرات من المحتجين

يذكر أن الشرطة تطوق قرية لوتسيرات القريبة بعد أن تم إخلاؤها في الأيام الماضية تمهيدا لعمل الجرافات فيها. وكان هناك قدر كبير من المقاومة لإخلاء القرية. وكانت تونبرغ شوهدت في وقت سابق في مظاهرة من أجل حماية المناخ بدأت في قرية كاينبرغ المجاورة. وأفادت بيانات الشرطة بخروج أشخاص من هذا الموكب الاحتجاجي وتوجهوا ناحية المنجم الأمر الذي أدى إلى حدوث مواجهات مع الشرطة.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)