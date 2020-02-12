إخلاء ثلاثة مساجد في غرب ألمانيا بسبب تهديدات ضدها

أخلت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم الأربعاء (12 شباط/فبراير) ثلاثة مساجد بسبب تهديدات. وأعلنت الشرطة أن المساجد التي تقع في مدن إيسن وأونا وهاغن تلقت بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية تحوي تهديدات.

وقال متحدث باسم الشرطة: "أخلينا المباني المتضررة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، وأضاف أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، ولا يزال انتشار الشرطة مستمرا حتى مساء اليوم.

ولم تتضح بعد أي معلومات عن هوية الجهة المرسلة لهذه التهديدات.

وسبق أن تعرضت مساجد في مناطق مختلفة في ألمانيا لتهديدات اتهم يمنيون متطرفون بالوقوف خلفها.

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا)