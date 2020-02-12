 إخلاء ثلاثة مساجد في غرب ألمانيا بسبب تهديدات ضدها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2020

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أخبار

إخلاء ثلاثة مساجد في غرب ألمانيا بسبب تهديدات ضدها

بسبب تهديدات بوجود قنابل، تم إخلاء ثلاثة مساجد في ولاية شمال الراين فيستفاليا، غرب ألمانيا. التهديدات تم إرسالها إلى المساجد عبر البريد الإلكتروني. والشرطة تحقق في الأمر.

مسجد أبو بكر في فرانكفورت

تهديدات ضد مساجد في غرب ألمانيا والشرطة تحقق

أخلت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم الأربعاء (12 شباط/فبراير) ثلاثة مساجد بسبب تهديدات. وأعلنت الشرطة أن المساجد التي تقع في مدن إيسن وأونا وهاغن تلقت بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية تحوي تهديدات.

مختارات

إثر تلقي العديد من المساجد في ألمانيا تهديدات بوجود قنبلة بداخلها، تبين فيما بعد بأنها تهديدات كاذبة، دعت جمعيات إسلامية الدولة والسلطات الأمنية على أخذ تلك التهديدات على محمل الجد وتوفير ظروف آمنة للمصلين في المساجد. (23.07.2019)

على خلفية خطابات تهديد لمراكز إيواء للاجئين ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية وصحف، وُقعت بأسماء تنظيمات نازية ويمينية متطرفة؛ قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات واسعة تم خلالها إلقاء القبض على عدد من الأشخاص. (09.10.2019)

وقال متحدث باسم الشرطة: "أخلينا المباني المتضررة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، وأضاف أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، ولا يزال انتشار الشرطة مستمرا حتى مساء اليوم.

ولم تتضح بعد أي معلومات عن هوية الجهة المرسلة لهذه التهديدات.

وسبق أن تعرضت مساجد في مناطق مختلفة في ألمانيا لتهديدات اتهم يمنيون متطرفون بالوقوف خلفها.

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا)

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