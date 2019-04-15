إخفاقات باريس سان جيرمان "مردها" توماس توخل؟

صعق فريق باريس سان جيرمان حين شاهد لقب كأس فرنسا يطير من يديه لصالح ستاد رين الذي فاز عليه في نهائي المسابقة (5-6 بركلات الترجيح) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وهكذا تبخر حلم الفوز بالثنائية المحلية، تماما كما تبخر قبل ذلك حلم لقب دوري الأبطال الذي لا زال بعيدا عن النادي المدجج بنجوم على غرار كيليان مبابي ونيمار وغيرهما.

هزيمة السبت هذه، لم يجد لها المدرب الألماني توماس توخل تفسيرا، فقد أقرّ في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه "من الصعب شرح ذلك. ليس لدي أي تفسير. فقدنا تركيزنا".

غير أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية وجدت العلة، وهي تحمل اسم توخل (45 عاما). فقد اعتبرت الصحيفة أنه بات على مدرب دورتموند السابق " تغيير عقليته في المباريات الكبرى". وذلك في إشارة إلى هزيمته أيضا أمام مانشستر يونايتد في منافسات ثمن نهائي الأبطال رغم التقدم بهدفين في أولد ترافورد، ما جعله يودع المسابقة الأوروبية مبكرا. يضاف إلى ذلك مباراته أمام نادي ليل، حيث وعوض حسم اللقب مبكرا لصالحه تكبد هزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة كأس العالم 2014 ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تألق كبير في أرسنال تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تتويج مع ريال مدريد الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل ممرر في أوروبا اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة بداية التألق مع بريمن متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة الخطوة الأولى نحو النجاح أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



بالنسبة لليكيب، توخل "فاشل" في تهيئة لاعبيه للمستوى اللائق بالمباريات الكبيرة. بل والأكثر من ذلك، التغييرات التي قام بها لم تكن منطقية في مباراته الأخيرة: "فلماذا أدخل باريديس عوض دي ماريا (الدقيقة 75)، رغم أن الأخير كان في أوج أداءه؟ ولماذا تأخر في إدخال كافاني (91)؟" تتساءل الصحيفة الفرنسية المختصة.

أما توخل نفسه، وردّا على السؤال ما إذا كان يشعر بالمسؤولية عن هذا الإخفاق، يقول: "بالطبع إن ذلك ضمن مسؤوليتي. ولكن ماذا كان عليّ أن أفعل؟ البارحة كنت واثقا من أن تياغو سيلفا قادر على اللعب. وفي الغد لم أكن أعرف ما إذا كان كيليان (مبابي) سيلعب أم لا. عند كل مباراة لدي 14 لاعبا. اثنان منهما مصابان. وهذا ما يجعل خياراتنا محصورة أثناء المباريات. لكني مسؤول نعم".

وسبق لتوخل أن وجه انتقادات حادة إلى رئيس النادي ناصر الخليفي وبشكل علني بعد الهزيمة التاريخية أمام ليل، معتبرا أن سياسية النادي التسويقية هي التي أضرت بنتائج الفريق.

في المقابل، يجب التذكير أيضا أن المراهنة على توخل في سباق دوري الأبطال كانت قوية، ما يجعل مستوى الإحباط لدى إدارة سان جيرمان عقب الإقصاء شديدا. وحين يفشل النادي في انتزاع أكثر من لقب واحد لأول مرة منذ موسم 2012-2013 ، فإن ذلك سيضيق الخناق حتما على توماس توخل الممتد عقده إلى غاية 2020. والمدرب لا ينوي حسب قوله في ذات المؤتمر الصحفي مغادرة باريس في الوقت الراهن.

و.ب