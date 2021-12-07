إخفاء الصورة النمطية

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صور الحقبة الاستعمارية ترسخت وأثرت في ذاكرة العالم الغربي. الفنانة راجكمال كهلون تعاملت مع تلك الصور التاريخية وأعادت الاعتبار لمن ظهروا فيها.
مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟
محطات من التوتر بين الجزائر والمغرب في 2021 لدرجة تخوف المتابعين من مواجهة عسكرية. التباينات بينهما تاريخية لكن أسباب العداء تعددت مؤخرا رغم كل محاولات الإطفاء. وماذا عن السنة الجديدة هل تحمل انفراجا؟
منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.
مشروع ضخم لعملاق الانترنت غوغل في بلدان إفريقية من شأنه تطوير مجال تكنولوجيا المعلوميات، لكن هل ستستفيد القارة حقا؟ وهل ستدعم غوغل تطور القارة اقتصاديا أم تريد الاستحواذ على أسواقها التكنولوجية؟
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