 إخفاء الصورة النمطية | واحة الثقافة | DW | 22.01.2022

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واحة الثقافة

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صور الحقبة الاستعمارية ترسخت وأثرت في ذاكرة العالم الغربي. الفنانة راجكمال كهلون تعاملت مع تلك الصور التاريخية وأعادت الاعتبار لمن ظهروا فيها.

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