 إخطارات تجنيد إجباري تعسفية لمعاقين ومسنين وذوي أمراض مزمنة | DW الأخبار | DW | 02.11.2022

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إخطارات تجنيد إجباري تعسفية لمعاقين ومسنين وذوي أمراض مزمنة

روسيا ترسل إخطارات تجنيد إجباري لمعاقين ورجال كبار في السن وذوي أمراض مزمنة

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آلاف اليهود الروس يهربون من روسيا إلى إسرائيل خوفا من التجنيد الإجباري، فكيف استقبلتهم إسرائيل؟

يهود روسيا يهربون من التجنيد الإجباري إلى إسرائيل 14.10.2022

ميناء جورجيوليستي في مولودفا اكتسب أهمية كبيرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا. الميناء يستخدم في تصدير الحبوب الاوكرانية.

مولودوفا القريبة من الحرب: فوائد اقتصادية وخشية من التداعيات 02.11.2022

CORRECTION / A crew member prepares a grain analysis for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC) onboard the Barbados-flagged ship Nord Vind coming from Ukraine loaded with grain and anchored in Istanbul, on October 11, 2022. - The grain deal between Russia and Ukraine establishing safe corridors along which Ukrainian ships can come in and out of three designated Black Sea ports in and around Odessa creates a traffic jam in Istanbul. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Yasin AKGUL has been modified in AFP systems in the following manner: [for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC)] instead of [as part of a UN inspection of]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية 29.10.2022

انسحبت القوات الروسية من أجزاء من الجبهة في الأسابيع القليلة الماضية، وتجلي سلطات الاحتلال المدنيين إلى مناطق أعمق.

روسيا تخلي خيرسون وتتأهب للمعارك أمام تقدم قوات كييف 25.10.2022

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Das Bild New York City I (1941) des Künstlers Piet Mondrian ist in der Ausstellung Mondrian. Evolution in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 zu sehen. Anlässlich des 150. Geburtstags des niederländischen Künstlers Mondrian (1872-1944) zeigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 vom 29.10.2022 bis 12.02.2023 Mondrians Weg von den frühen naturalistischen Gemälden bis zu den späten abstrakten Arbeiten und geometrischen Kompositionen mit Farbfeldern in Rot, Blau oder Gelb. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد 77 عاما اكتشف متخصصون أن لوحة للفنان موندريان معلقة بالمقلوب 02.11.2022

Brazilian President Jair Bolsonaro makes a statement for the first time since Sunday's presidential run-off election, at Alvorada Palace in Brasilia, on November 1, 2022. - Brazil's Bolsonaro sais will 'comply' with constitution after poll loss. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

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إضراب المعلمين النواب في تونس متواصل وآلاف التلاميذ خارج المدارس.

تونس... إضراب المعلمين النواب يتواصل وآلاف التلاميذ خارج المدارس 02.11.2022

01.11.2022+++ South Korean Air Force KF-16 fighter jets take part in Vigilant Storm joint South Korean and U.S. air drills at an airbase in Gunsan, South Korea, November 1, 2022. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVE.

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