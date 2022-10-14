إخطارات تجنيد إجباري تعسفية لمعاقين ومسنين وذوي أمراض مزمنة

هل تسمح ألمانيا للصين بابتزازها كما تحاول روسيا فعله؟

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.