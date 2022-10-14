إخطارات تجنيد إجباري تعسفية لمعاقين ومسنين وذوي أمراض مزمنة

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روسيا ترسل إخطارات تجنيد إجباري لمعاقين ورجال كبار في السن وذوي أمراض مزمنة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنهاء تعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت الوزارة أنه بوساطة تركية، تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممر البحري في شن هجمات ضد روسيا.
قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
توالت الانتقادات بشأن قرار موسكو تعليق اتفاق صادرات الحبوب بدعوى تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم أوكراني، قرار يهدد إمدادات الغذاء في العالم وهو ما انتقده بشدة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
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