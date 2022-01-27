إحياء ذكرى المحرقة عبر الواقع الافتراضي

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ذكريات الهولوكوست عبر واقع افتراضي يقدمه صناع السينما لأخذ الناس في جولة محاكاة لمعسكرات الموت النازية
27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.
أكد المستشار الألماني المسؤولية التاريخية لبلاده عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، فيما قالت رئيسة البرلمان الألماني إن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.
سيزور داني دايان رئيس مؤسسة المحرقة النازية "ياد فاشيم"، لأول مرة في حياته ألمانيا قريبا بدعوة من رئيسة البوندستاغ. وبهذه المناسبة أجرت DW مقابلة معه تحدث فيها عن زيارته ومكافحة معاداة السامية وإبقاء ذكرى الهولوكوست حية.
قالت رئيسة البرلمان الألماني خلال زيارتها لنصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا الهولوكوست في القدس: "لسوء الحظ، نحن نشهد أيضا معاداة السامية في بلدنا". وتُشارك باربل باس في إحياء ذكرى المحرقة والتي تقام في مبنى الكنيست.
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