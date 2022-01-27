 إحياء ذكرى المحرقة عبر الواقع الافتراضي | DW الأخبار | DW | 27.01.2023

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إحياء ذكرى المحرقة عبر الواقع الافتراضي

ذكريات الهولوكوست عبر واقع افتراضي يقدمه صناع السينما لأخذ الناس في جولة محاكاة لمعسكرات الموت النازية

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27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.

Auschwitz mugshots of Karl Gorath are displayed during a memorial ceremony commemorating the victims of the Holocaust on the International Holocaust Remembrance Day, at the lower house of the parliament or Bundestag, in Berlin, Germany, January 27, 2023. REUTERS/Michele Tantussi

ألمانيا تحيي ذكرى ضحايا الحقبة النازية في يوم ذكرى الهولوكوست 27.01.2023

أكد المستشار الألماني المسؤولية التاريخية لبلاده عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، فيما قالت رئيسة البرلمان الألماني إن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.

**Nutzung nicht als TOP-Bild im ROAD-Design!*** Jerusalem - Yad Vashem Israel's Holocaust Gedenkstätte Datum: 10.1.2023 Quelle: Tania Kraemer/DW Zeigt DW-Interview Aufnahme mit DW KollegInnen Ofelia Harms-Arruti/Rebecca Ritters und Yad Vashem Chairman Dani Dayan. Aufnahme in der Photo-Ausstellung Flashes of Memory. Dani Dayan Yad Vashem Chairman

رئيس مؤسسة ياد فاشيم لـDW: حين ترون معاداة للسامية تصرفوا فورا 18.01.2023

سيزور داني دايان رئيس مؤسسة المحرقة النازية "ياد فاشيم"، لأول مرة في حياته ألمانيا قريبا بدعوة من رئيسة البوندستاغ. وبهذه المناسبة أجرت DW مقابلة معه تحدث فيها عن زيارته ومكافحة معاداة السامية وإبقاء ذكرى الهولوكوست حية.

27.04.2022 The President of the German Bundestag (lower house of parliament), Barbel Bas, lays a wreath near the eternal flame at the Hall of Remembrance during her visit to the Yad Vashem Holocaust Memorial museum in Jerusalem on April 27, 2022. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

رئيسة البرلمان الألماني تشارك في إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل 27.04.2022

قالت رئيسة البرلمان الألماني خلال زيارتها لنصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا الهولوكوست في القدس: "لسوء الحظ، نحن نشهد أيضا معاداة السامية في بلدنا". وتُشارك باربل باس في إحياء ذكرى المحرقة والتي تقام في مبنى الكنيست.