إحياء الذكرى الثالثة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان

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يوافق اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والذي أسفر عم مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف. وعلى الرغم من هذه الفترة فغن الجروح لم تندمل ولم يحقق التحقيق أي نتيجة.
بعد ثلاث سنوات على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، لاتزال عائلة نجار تكافح من أجل تحقيق العدالة لابنتها التي تعد من أصغر ضحايا الانفجار، ولا يغير من إصرارها على معرفة الحقيقة عرقلة التحقيقات من قبل النخبة السياسية!
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق، إلى ستة قتلى. وحسب مصادر محلية فإن التفجير وقع قرب أحد المقرات الأمنية التابعة لفصيل أبو فضل العباس الموالي لإيران.
قرر النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة قضية مرفأ بيروت وتوجيه اتهامات للقاضي المشرف على التحقيق طارق البيطار. ما يظهر معارضة الطبقة الحاكمة لتحقيقات البيطار.
مع إحياء الفلسطينيين للذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في الخامس عشر من مايو/ أيار، قامت DW بسؤال عدد من الفلسطينيين عن واقع النكبة وتأثيرها على حياتهم.
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