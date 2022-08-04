 إحياء الذكرى الثالثة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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DW الأخبار

إحياء الذكرى الثالثة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان

يوافق اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والذي أسفر عم مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف. وعلى الرغم من هذه الفترة فغن الجروح لم تندمل ولم يحقق التحقيق أي نتيجة.

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People stand on a front loader travelling through floodwaters after the rains and floods brought by remnants of Typhoon Doksuri, in Zhuozhou, Hebei province, China August 3, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

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People stand near a damaged vehicle at the site of a bomb blast, outside the Sayeda Zeinab shrine city south of the Syrian capital Damascus, Syria July 27, 2023. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. BEST QUALITY AVAILABLE.

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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق، إلى ستة قتلى. وحسب مصادر محلية فإن التفجير وقع قرب أحد المقرات الأمنية التابعة لفصيل أبو فضل العباس الموالي لإيران.

FILE - This Aug. 19, 2020 file photo, shows the the scene of the Aug. 4 explosion that hit the seaport of Beirut, Lebanon. Interpol issued a wanted notice for two Russians and a Portuguese man over explosive material that had been shipped to Beirut and stored at the city’s port for six years until it exploded in August. The state-run National News Agency reported on Tuesday, Jan. 12, 2021, that the Interpol-issued Red Notices were for the owner and captain of the Rhosus, the ship that carried the 2,750 tons of ammonium nitrate to Lebanon in 2013, as well as a Portuguese nitrate trader who visited the port’s warehouse in Beirut in 2014 where the material was stored. (AP Photo/Hussein Malla, File)

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A Palestinian shcoolgirl walks past a Nakba mural in the refugee camp of Jenin in the occupied West Bank, on May 19, 2022. - Paletinians across the world and the occupied territories have been marking the 'Nakba' or 'catastrophe' which is a reference to the creation of the state Israel in 1948 as a result of which more than 760,000 Palestinians were pushed into exile or driven out of their homes. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

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