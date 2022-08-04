إحياء الذكرى الثالثة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان

ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت- كفاح ضد الإفلات من العقاب!

بعد ثلاث سنوات على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، لاتزال عائلة نجار تكافح من أجل تحقيق العدالة لابنتها التي تعد من أصغر ضحايا الانفجار، ولا يغير من إصرارها على معرفة الحقيقة عرقلة التحقيقات من قبل النخبة السياسية!