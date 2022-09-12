إحياءُ الحيوانات المنقرضة؟

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شركة " كولوسال بيوساينسيز" الأمريكية تريد إعادة الحياة إلى طائر الدودو والماموث وأنواع أخرى منقرضة، لكن عملية الإحياء هذه تواجه تحديات علمية كبيرة في وقت ما تزال فيه أسئلة أخلاقية كثيرة بحاجة إلى أجوبة عنها.
تساعد المزادات التي تبيع عظام الديناصورات بملايين الدولارات، في تسليط الضوء على عالم تلك الكائنات العملاقة. فما دوافع شراء هذه الهياكل العظمية القديمة. وهل يعد الأمر مجرد بذخ أم أن الأمر يبشر بجني أموال طائلة؟
إثر الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة باكستان وأدت إلى مقتل 1700 شخص ونزوح 8 ملايين، تحولت المياه الراكدة إلى بؤر لانتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك. وحذرت الأمم المتحدة من "موجة ثانية" من الوفيات بسبب الأمراض.
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