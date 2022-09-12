 إحياءُ الحيوانات المنقرضة؟ | المستقبل الآن | DW | 07.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

إحياءُ الحيوانات المنقرضة؟

شركة " كولوسال بيوساينسيز" الأمريكية تريد إعادة الحياة إلى طائر الدودو والماموث وأنواع أخرى منقرضة، لكن عملية الإحياء هذه تواجه تحديات علمية كبيرة في وقت ما تزال فيه أسئلة أخلاقية كثيرة بحاجة إلى أجوبة عنها.

المزيد من المركز الإعلامي

منطقة دادو في باكستان تعاني من خطر حدوث فيضانات جديدة. الجيش يحاول بناء سدود احترازية. الاهالي يعانون كثيرا.

مخاطر حدوث فيضانات جديدة في باكستان لا زالت قائمة والسلطات تبني سدودا مؤقتة 12.09.2022

Die künstlerische Darstellung des James Webb Weltraumteleskops im All, zur Verfügung gestellt am 08.01.2022, zeigt alle Hauptelemente vollständig entfaltet. Der über sechs Meter große Hauptspiegel des Weltraumteleskops wurde vollständig ausgefahren, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Damit ist nach Nasa-Angaben der letzte Schritt zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Weltraumteleskops «James Webb» erfolgreich ausgeführt worden. (zu dpa Meilenstein: Riesiger Spiegel von Weltraumteleskop ausgefahren) +++ dpa-Bildfunk +++

صور مذهلة من الفضاء الخارجي 30.04.2023

Digital 3D Illustration of a Space Scene | Verwendung weltweit

ما سبب الاختلاف الحراري بين الغلاف الجوي الخارجي والفضاء المحيط به؟ 30.04.2023

15.03.2023+++ Axiom Space chief engineer Jim Stein demonstrates a prototype spacesuit, Wednesday, March 15, 2023, in Houston. NASA selected Axiom Space to design the spacesuits that its moonwalking astronauts will wear when they step onto the lunar surface later this decade. (AP Photo/David J. Phillip)

بدلات جديدة مرنة لرواد الفضاء 30.04.2023

المزيد المستقبل الآن

The TRUMPF laser is designed to divert lightning from thunderclouds in a targeted and controlled manner and thus prevent damage from uncontrolled lightning strikes.

مقاومة البرق بالليزر 07.05.2023

Bildnummer: 56101834 Datum: 02.06.2007 Copyright: imago/blickwinkel goldfisch, goldkarausche, schleierschwanz; veiltail (carassius auratus auratus), in der plastiktüte goldfish, common carp, fantail (carassius auratus auratus), in a plastic bag blws083158 kbdig 2007 quer tier tiere fisch fische knochenfisch knochenfische süsswasserfisch süsswasserfische karpfenfische kärpflinge freisteller freigestellt zierfisch zierfische aquarienfisch aquarienfische goldfische goldfischrasse goldfischrassen zuchtform querformat tüte tüten plastiktüte plastiktüten hilflosigkeit hilflos gefängnis gefängnisse gefangen gefangener gefangene gefangensein gefangenschaft eingesperrtsein eingesperrt eingesperrt sein gefangen sein goldfisch animal animals fish fishes teleosts teleost fish teleost fishes bony fish bony fishes fresh water fish fresh water fishes cut out cut outs cutout cutouts cutted out toy fish toy fishes ornamental fish aquarium fish aquarium fishes horizontal format bag bags plastic bag plastic bags helplessness helpless prison prisons jail jails caught prisoner prisoners convict convicts captive captives captivity being caught imprisoned arrested goldfish goldfishes 56101834 Date 02 06 2007 Copyright Imago Angle Gold fish Goldkarausche Veil tail Veil Tail Carassius auratus auratus in the Plastic bag Goldfish Common Carp Fantail Carassius auratus auratus in a Plastic Bag Kbdig 2007 horizontal Animal Animals Fish Fish Fish bones Fish bones Freshwater fish Freshwater fish Carp fish mosquito fish cut out optional Toy fish Freshwater Aquarium fish Aquarium fish Gold fish goldfish breed goldfish breeds Breeding form Landscape Bag Bags Plastic bag Plastic bags Helplessness helpless Prison Prisons caught Prisoners Prisoners Captivity locked up locked up be caught be Gold fish Animal Animals Fish Fishes teleost teleost Fish teleost Fishes Bony Fish Bony Fishes Fresh Water Fish Fresh Water Fishes Cut out Cut Outs Cutout Cutouts cutted out Toy Fish Toy Fishes ornamental Fish Aquarium Fish Aquarium Fishes horizontally Format Bag Bags Plastic Bag Plastic Bags helplessness Helpless Prison prisons Jail jails Caught Prisoner Prisoners Convict Captive captives Captivity Being Caught imprisoned Arrested Goldfish

كيف تنام الأسماك؟ 07.05.2023

A general image of the Indaver testing labo pictured during a press moment on the processing of waste containing PFAS chemicals in a rotary kiln, at the Indaver firm in Antwerp, Thursday 24 June 2021.BELGA PHOTO DAVID PINTENS

مواد كيميائية أبدية 07.05.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض 07.05.2023

اقرأ أيضا

27.10.2022+++ Shen the T. rex, a 1.4 tonne Tyrannosaurus Rex dinosaur skeleton that is being offered for auction by Christie's, is assembled for display at the Victoria Theatre & Concert Hall in Singapore October 27, 2022. REUTERS/Edgar Su

لماذا يدفع البعض الملايين لشراء حفريات الديناصورات؟ 24.04.2023

تساعد المزادات التي تبيع عظام الديناصورات بملايين الدولارات، في تسليط الضوء على عالم تلك الكائنات العملاقة. فما دوافع شراء هذه الهياكل العظمية القديمة. وهل يعد الأمر مجرد بذخ أم أن الأمر يبشر بجني أموال طائلة؟

September 15, 2022, Pakistan: SUKKUR, PAKISTAN, SEP 15: Flood affected victims are being treating at Civil Hospital after .epidemics broke out among the flood victims, in Sukkur on Thursday, September 15, 2022. .Waterborne diseases have broken out in a big way after record monsoon rains, which have .caused devastating floods due to which 1,486 people have died across the country. (Credit Image: © PPI via ZUMA Press Wire

بعد الفيضانات المدمرة.. موجة أمراض تجتاح باكستان 07.10.2022

إثر الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة باكستان وأدت إلى مقتل 1700 شخص ونزوح 8 ملايين، تحولت المياه الراكدة إلى بؤر لانتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك. وحذرت الأمم المتحدة من "موجة ثانية" من الوفيات بسبب الأمراض.