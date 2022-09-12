المستقبل الآن

إحياءُ الحيوانات المنقرضة؟

شركة " كولوسال بيوساينسيز" الأمريكية تريد إعادة الحياة إلى طائر الدودو والماموث وأنواع أخرى منقرضة، لكن عملية الإحياء هذه تواجه تحديات علمية كبيرة في وقت ما تزال فيه أسئلة أخلاقية كثيرة بحاجة إلى أجوبة عنها.