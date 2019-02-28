 إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو | عالم الرياضة | DW | 24.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو

إحصائية جديدة تُحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتضعه ضمن الأسوأ في إيطاليا وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى. هذا ما كشف عنه تقرير صحفي، فيما احتفل رونالدو مؤخراً مع جماهير يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

Champions League - Viertelfinale- Juventus - Ajax Amsterdam (Reuters/A. Lingria)

صورة من الأرشيف.

يمتلك كريستيانو رونالدو عدة مهارات فوق المستطيل الأخضر، فالنجم البرتغالي يجيد المراوغة وتسديد الكرة من مسافات بعيدة، فضلا عن ضرباته الرأسية المُركزة، والتي غيرت في أكثر من مرة نتائج مباريات حاسمة.

وقبل سنوات، اشتهر أحسن لاعب في العالم خمس مرات بتسديد الركلات الحرة، فقد تميز النجم البرتغالي بطريقته الفريدة في قذف الكرة، ووضعها في الشباك بطريقة تجعل أحسن الحراس في العالم يعجزون عن التصدي لها.

بيد أنه في الآونة الأخيرة، تراجعت قدرة كريستيانو رونالدو بشكل كبير عن تسجيل الركلات الحرة، ما جرده من واحد من أهم أسلحته على أرضية الملعب، ووضعه بالتالي في وضعيات محرجة نوعاً ما.

مختارات

المعروف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو تألقه وأهدافه الحاسمة. لكن ماذا عن علاقاته الإنسانية وتصرفاته مع زملائه في التدريبات وخارج الملعب. زميل رونالدو في فريق يوفنتوس، إيمري جان يقدم بعض من هذه الإجابة. (21.03.2019)

كشفت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عن تفاصيل أول لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد. الثنائي وقع في الحب من أول نظرة وينعم الآن بحياة سعيدة في مدينة تورينو الإيطالية، على حد قول الحسناء جورجينا. (06.04.2019)

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن كريستيانو رونالدو ليس فقط هو ثاني أسوأ مُسدد للركلات الحرة في الدوري الإيطالي بل أيضا في أقوى الدوريات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة (إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا وفرنسا).

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نجم يوفنتوس احتل المركز الثاني خلف كاميلو كيانو لاعب فريق فروسينوني الإيطالي، وأضاف أن كيانو وكريستيانو عجزا عن تسجيل أي ركلة حرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك رغم محاولتهما الكثيرة.

من جهة أخرى، لم تشفع أهداف كريستيانو رونالدو في مباراتي الذهاب والإياب أمام أياكس أمستردام في تأهل يوفنتوس إلى الدور المُقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي عجز "البيانكونيري" عن الفوز بها هذا الموسم.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (34 عاماً)، فاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تأمل جماهير "السيدة العجوز" أن يقود النجم البرتغالي الفريق الإيطالي إلى اعتلاء منصة التتويج القارية، والفوز بالكأس "ذات الأذنين" في أقرب وقت ممكن.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane

هل ينجح يوفنتوس في جمع زيدان ورونالدو؟ 28.02.2019

بعدما ظهر اسم زين الدين زيدان على طاولة أكثر من فريق أوروبي عملاق، أوردت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي من المتوقع أن يشرف على تدريب يوفنتوس الإيطالي قريبا. المدرب الفرنسي قد يجتمع مجددا مع نجمه المفضل كريستيانو رونالدو.

Fußball Spieler Ronaldo

مطالبة رونالدو بتكرار سيناريو فولفسبورغ 23.02.2019

بينما تجرع يوفنتوس مرارة الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تعول جماهير "السيدة العجوز" على كريستيانو رونالدو بهدف التأهل إلى الدور المقبل وتكرار عادة اعتاد القيام بها خلال لعبه ضد أتلتيكو مدريد.

Spanien Madrid Cristiano Ronaldo auf dem Weg zum Gericht

كريستيانو رونالدو يعرض منزله للبيع 19.12.2018

في خطوة تُعد ربما إشارة واضحة على إغلاقه الباب بشكل نهائي أمام العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض منزله الذي كان يملكه أثناء لعبه لـ"الشياطين الحمر" للبيع.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو

لايبزيغ يطيح بهامبورغ ويبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى

زيدان يحسم مصير توني كروس!

ليفربول يحدد مبلغا فلكياً للتخلي عن نجمه محمد صلاح

هل يخطف كلوب موهبة الدوري الفرنسي من بايرن ميونيخ؟

ماذا يخبئ المستقبل للألماني دراكسلر في ظل وجود مواطنه في تدريب سان جرمان؟