إحصائية: زيادة عدد القادمين إلى ألمانيا عن المغادرين في 2023

تراجع عدد القادمين إلى ألمانيا في العام الماضي بمقدار النصف مقارنة بما كان عليه في عام 2022، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الألماني. ومع ذلك يبقى مستوى الهجرة إلى البلاد مرتفعا.

أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس (27 حزيران/يونيو 2024) بأن عدد القادمين إلى البلاد في العام الماضي زاد عن عدد الذين غادروها بنحو 663 ألف شخص.

وأشار المكتب إلى أن مستوى الهجرة تراجع في العام الماضي بذلك بمقدار النصف مقارنة بما كان عليه في عام 2022.

وأوضح المكتب أن السبب الرئيسي لذلك هو التراجع في تدفق اللاجئين الأوكرانيين لافتاً إلى أن عدد القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا سجل انخفاضاً بنسبة 75% في العام الماضي.

وذكر المكتب أنه في حين أن حوالي مليون و98 ألف أوكراني كانوا قدموا إلى ألمانيا في عام 2022، فإن هذا العدد تراجع إلى ما يقرب من 276 ألف شخص في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن فائض الهجرة في ألمانيا كان سجل في عام 2022 أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1950 حيث زاد عدد القادمين عن عدد المغادرين بما مجموعه حوالي مليون و462 ألف شخص.

ومع ذلك، فإنه بالمقارنة على المدى الطويل، يظل صافي الهجرة في عام 2023 عند مستوى مرتفع، كما أوضح المكتب حيث لم يتم تجاوز هذه القيمة سوى في عامي 1992 و2015 إلى جانب عام 2022.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)