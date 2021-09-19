إحصائية رسمية: ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول مهاجرة!

كشفت إحصائية رسمية في ألمانيا أن نسبة الأشخاص المقيمين في ألمانيا والذين "لديهم تاريخ هجرة" وصلت إلى نحو ربع إجمالي سكان البلاد في العام الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس (20 نيسان/أبريل 2023) أن عدد هؤلاء الأشخاص وصل في 2022 إلى 20.2 مليون شخص أي ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي عدد السكان.

ويُعَرف المكتب الأشخاص الذين "لديهم تاريخ هجرة" بأنهم الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا بأنفسهم منذ عام 1950 بالإضافة إلى نسلهم المباشر أو ما يعرف بـ "الجيل الثاني".

وارتفع عدد الأشخاص الذين لهم تاريخ هجرة في ألمانيا في 2022 بنسبة 6.5 في المائة أو بمقدار 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2021، وكانت هجرة اللاجئين وخاصة بسبب الحرب الأوكرانية، قد لعبت دورًا رئيسيًا في هذه الزيادة التي حدثت في العام الماضي.

وارتفع عدد اللاجئين الذين هاجروا بأنفسهم وخاصة من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان بنسبة 7.3 في المائة؛ أي بمعدل أكبر من معدل الزيادة في مواليد الجيل الثاني المباشر المولودين لأبوين مهاجرين (4%).

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)