 إحصائية رسمية: ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول مهاجرة! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.04.2023

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أخبار

إحصائية رسمية: ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول مهاجرة!

يتجاوز عدد سكان ألمانيا الذين ينحدرون من أصول مهاجرة 20 مليون شخص، ليشكلوا بذلك نحو ربع العدد الإجمالي للسكان، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء. ولعب اللاجئون دورًا أساسيًا في زيادة عددهم العام الماضي.

صورة لأشخاص من أصول مهاجرة في ألمانيا (أرشيف)

ارتفع عدد الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة بألمانيا في 2022 بمقدار 1:2 مليون شخص مقارنة بعام 2021

كشفت إحصائية رسمية في ألمانيا أن نسبة الأشخاص المقيمين في ألمانيا والذين "لديهم تاريخ هجرة" وصلت إلى نحو ربع إجمالي سكان البلاد في العام الماضي.

مختارات

وأوضحت البيانات الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس (20 نيسان/أبريل 2023) أن عدد هؤلاء الأشخاص وصل في 2022 إلى 20.2 مليون شخص أي ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي عدد السكان.

ويُعَرف المكتب الأشخاص الذين "لديهم تاريخ هجرة" بأنهم الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا بأنفسهم منذ عام 1950 بالإضافة إلى نسلهم المباشر أو ما يعرف بـ "الجيل الثاني".

وارتفع عدد الأشخاص الذين لهم تاريخ هجرة في ألمانيا في 2022 بنسبة 6.5 في المائة أو بمقدار 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2021، وكانت هجرة اللاجئين وخاصة بسبب الحرب الأوكرانية، قد لعبت دورًا رئيسيًا في هذه الزيادة التي حدثت في العام الماضي.

وارتفع عدد اللاجئين الذين هاجروا بأنفسهم وخاصة من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان بنسبة 7.3 في المائة؛ أي بمعدل أكبر من معدل الزيادة في مواليد الجيل الثاني المباشر المولودين لأبوين مهاجرين (4%).
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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    الاشتراكية بيربل باس رئيسة للـ "بونستاغ"

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    برلمان "أكثر شباباً"

    قبل شهر انتخبت ألمانيا برلمانها الجديد. إحدى نتائج الانتخابات: إن النواب الـ736 الذين يدخلون البرلمان الآن هم، في المتوسط ، أصغر من البوندستاغ السابق. أصغرهم إيميليا فيستر البالغة من العمر 23 عاماً الظاهرة في الصورة، ونيكلاس فاغنر وكلاهما من حزب الخضر. بشكل عام انخفض متوسط عمر النواب. 47 نائبا منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما.

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    عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي ميشائيل براند هو النموذج المثالي لأعضاء البرلمان ومن عدة جوانب. بسبب عمره البالغ 47 عاماً وهو بالضبط متوسط عمر أعضاء البرلمان. وخلفيته الأكاديمية في السياسة والقانون والممثلة بشكل كبير في البوندستاغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن اسمه ميشائيل شائع جدا بين أعضاء البرلمان.

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    الأكبر سناً

    النائب الأكبر سناً في البرلمان هو السياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي البالغ من العمر 80 عاماً ألكسندر غاولاند. حتى قبل أربع سنوات، كان يمكنه وبصفته أكبر عضو سنا أن يصبح تلقائياً رئيساً للبوندستاغ في جلسته الأولى، قبل انتخاب رئيس البرلمان. ولكن منذ عام 2017، تم تغيير القانون وأصبح رئيس الجلسة الأولى هو الأكثر خدمة في البرلمان وهو المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله.

  • Bildkombo I Tessa Ganserer und Nyke Slawik

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    تعزيز أنثوي

    لم يصبح البوندستاغ أصغر سناً فحسب، بل أصبح أكثر أنوثة أيضاً. ارتفع تمثيل النساء بنسبة أربعة في المائة، وخاصة في حزبي اليسار والخضر. مع تيسا غانسيرير (44 عاماً) ونايك سلافيك (27 عاماً) تدخل البرلمان لأول مرة امرأتان عابرتان جندريا. وغردت سلافيك بعد فوزها: "نجاحنا كعابرات في الانتخابات ينتشر في جميع أنحاء العالم".

  • Rasha Nasr SPD

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    قصص هجرة مختلفة

    كما أصبح البوندستاغ الجديد أكثر تنوعاً من حيث الخلفية العائلية. هناك ما لا يقل عن 83 نائباً لهم تاريخ في الهجرة، معظمهم من اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي. رشا نصر (29 سنة) من الحزب الاشتراكي لها نقاط عديدة متنوعة في سيرتها الذاتية. ولدت في دريسدن، وهي تمثل أيضاً ولايات ألمانيا الشرقية في البوندستاغ. هاجر والداها من سوريا إلى دريسدن في عهد ألمانيا الديمقراطية (الشرقية).

  • Deutschland BTW 2021 Armand Zorn SPD

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الألمان-الأفارقة ممثلون أيضاً

    مع أفيت تيسفايسوس وأرماند تسورن الظاهر في الصوة، وكارامبا ديابي، يدخل ثلاثة أعضاء من أصول ألمانية – أفريقية في البوندستاغ. أرماند تسورن الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولد في الكاميرون وجاء إلى ألمانيا عندما كان في الثانية عشرة من عمره. حقيقة أنه فاز في دائرته بشكل مباشر تجعله واثقًا: "إنه يظهر أن مجتمعنا مجتمع متنوع حيث لا يهم من أين أتيت، بل أين تتجه؟".

  • Berlin, Deutscher Bundestag Guelistan Yueksel

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الأغلبية من ذوات التعليم الأكاديمي

    من الناحية المهنية، فإن البوندستاغ أقل تنوعاً، إذ أن غالبية الأعضاء قد أكملوا دراستهم الجامعية. من ناحية أخرى، من النادر وجود عضو أكمل دراسة مهنية فقط. تنتمي جولستان يوكسيل (59 عاماً، الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى هذه الأقلية. وأكملت تعليما مهنيا كمساعدة صيدلانية. وجاءت ابنة العامل التركي مع عائلتها إلى ألمانيا في أوائل السبعينيات ودخلت البوندستاغ لأول مرة في عام 2013.

  • Kristine Lütke FDP

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    رجال الأعمال نادرون في البوندستاغ

    أصحاب الأعمال الحرة ممثلون تمثيلا قليلاً كذلك. 51 منهم فقط يجلسون في البرلمان، وهو عدد أقل من ذي قبل. يشكل الحزب الليبرالي معظمهم، كريستينه لوتكه (38 عاماً) واحدة منهم. عائلتها تدير في الجيل الثاني دورا لرعاية المسنين. وتدافع السياسية عن الرعاية التمريضية الشاملة.

  • Stephan Pilsinger CSU

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    نقص خبراء الصحة رغم كورونا

    تم التركيز على قطاع الصحة مع انتشار وباء كورونا، بما في ذلك في البرلمان. لكن القطاع ممثل تمثيلاً صغيرا في البوندستاغ. لا يوجد سوى عدد قليل من النواب من مجالي الطب والتمريض. عضو البرلمان عن الحزب الاجتماعي البافاري شتيفان بيلسينغر هو طبيب أسرة مرخص. بعد انتخابه، يرغب الشاب البالغ من العمر 34 عاماً في مواصلة العمل كطبيب - حتى لا يفقد المعلومات والخبرة العملية. ليزا هينيل/زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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