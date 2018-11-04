إحباط محاولة تفجير كنيسة عشية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد

انفجرت عبوة ناسفة مساء السبت (الخامس من يناير/ كانون الثاني) في محيط كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة. وذكر مصدر بمديرية أمن القاهرة أن الانفجار أسفر عن مقتل ضابط مفرقعات وإصابة آخر أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة موضوعة داخل حقيبة.

واستنادا إلى تقارير نشرتها صحف مصرية، كشف مصدر أمني أنه تم العثور على 3 عبوات ناسفة داخل حقيبة بجوار كنيسة في مدينة نصر، وخلال قيام ضباط المفرقعات بالتعامل معها وتفكيكها انفجرت إحداها ما أدى لمقتل ضابط شرطة وإصابة أمين شرطة.

وفرضت قوات الأمن المصرية طوقا أمنيا في موقع انفجار العبوة الناسفة وانتشرت قوات المفرقعات والحماية المدنية لتمشيط المنطقة من أي عبوة مشتبه بها في محيط الانفجار.

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني "ببالغ الحزن، شهيد الوطن الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه". وتقدمت الكنيسة في بيان لها بخالص التعزية لأسرة الشرطي، "مصلين إلى الله أن ينعم بالشفاء على المصابين في الحادث ذاته". وشكرت الكنيسة أجهزة الشرطة كافةً على "يقظتها وجهودها المخلصة التي تبذلها فداءً للوطن".

مشاهدة الفيديو 01:31 بث مباشر الآن 01:31 دقيقة شارك مصر ـ تشيع ضحايا الهجوم على مسيحيين بالمنيا وسط حزن وغضب إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/37cDT مصر ـ تشيع ضحايا الهجوم على مسيحيين بالمنيا وسط حزن وغضب

كذلك أدان الأزهر "بشدة حادث انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أمين شرطة".

ويأتي هذا التفجير قبل يومين من احتفالات الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير. وتعرّض الأقباط، لاعتداءات دامية متكرّرة. وكان آخِر تلك الاعتداءات في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عندما فتح مسلحون النار على حافلة تقل مسيحيّين ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح، وهو هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

ع.ج/ م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)