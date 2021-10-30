 إحباط تهريب مخدرات مخبأة بأكياس بن كانت في طريقها من سوريا للسعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.12.2021

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إحباط تهريب مخدرات مخبأة بأكياس بن كانت في طريقها من سوريا للسعودية

أعلنت أجهزة الأمن السورية واللبنانية إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (مخدرة) إلى السعودية داخل شحنة أكياس بُن. حبوب الكبتاغون كشفت داخل شحنة من البُن، متوجهة إلى الأردن لتصل السعودية.

حبوب كبتاغون - سوريا

تُعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع النزاع عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

ضبطت السلطات اللبنانية والسورية، السبت (11 ديسمبر/ كانون أول)، شحنتين منفصلتين من مادة الكبتاغون المخدّرة كانت في طريق التهريب نحو الأردن، في واقعة تكررت خلال الأشهر الماضية.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان إنها "أحبطت محاولة تهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون" مخبأة داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى السعودية عبر الأردن.

وأضافت أن القطعات المختصة في شعبة المعلومات تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب وتوقيفهم، ومداهمة مستودع في محلّة بئر حسن، وضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن.

مختارات

السلطات السعودية تكشف عن أن كميات الحبوب المخدرة التي ضبطتها خلال عام واحد بلغت 48.5 مليون حبة امفيتامين، فضلا عن أنواع أخرى من المخدرات، إضافة إلى مئات الأطنان من القات.

أعلنت السلطات الإيطالية أن تنظيم "الدولة الإسلامية" حاول شحن مخدرات بقيمة مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن محللين يوجهون أصابع الاتهام إلى نظام بشار الأسد.

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وأشارت إلى موقوفين اعترفا بما نسب إليهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني تمكن السلطات السورية من ضبط "كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر على الحدود السورية الأردنية" في محافظة درعا (جنوب).

وكشفت السلطات السورية أنها صادرت "عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مع مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدر كانت معدة للتهريب نحو الخارج" عبر الحدود الأردنية، بدون تحديد الوجهة النهائية لها، مشيرة إلى أن قوى الأمن السورية تمكنت من توقيف بعض المهربين.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر تضمنت 500 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة.

وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً من الكوكايين.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأوردت دراسة جديدة لمركز التحليلات العملياتية والأبحاث - كور (COAR) حول الاقتصاد السوري في زمن الحرب أن سوريا تُعد "البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد تطوراً صناعياً وتكيفاً وتعقيداً تقنياً أكثر من أي وقت مضى".

وقدّرت الدراسة قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون عام 2020 بأنها "لا تقل عن 3,46 مليارات دولار أميركي".

وتنشط صناعة حبوب الكبتاغون في لبنان المجاور، الذي انتقل إليه افراد سوريون ينشطون في هذا المجال وخصوصاً خلال سنوات الحرب، كما يُصنّع في العراق.

يذكر أن السعودية كانت قد اتخذت قراراً قضى بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، في نيسان/ابريل الماضي، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.

ع.أ.ج/ ف؟ي (أ ف ب، د ب ا)

مشاهدة الفيديو 03:12

"حبوب الجهاد المخدّرة" في سوريا... إنتاج داعش أم النظام؟

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