إجماع في لبنان على خطورة الوضع.. وتحذيرات من انهيار مؤسساتي شامل

قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي اليوم الجمعة ( 27 أغسطس/ آب) إنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامه لتشكيل حكومة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تركت البلاد بحكومة تصريف أعمال لمدة عام.

وقال ميقاتي، وهو ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة في لبنان منذ العام الماضي، لقناة الحدث المملوكة للسعودية إن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.

ويمثل تشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية لتأمين الدعم الدولي للمساعدة في إخراج لبنان من أعمق أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وانهارت العملة في حين تقارب الأدوية والوقود على النفاد.

وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله الشيعي المدجج بالسلاح والذي تدعمه إيران ويخضع لعقوبات أمريكية إن شحنات الوقود الإيرانية في طريقها للمساعدة في تخفيف النقص.

ولدى سؤاله عن تصريحات نصر الله، قال ميقاتي إنه يعارض كل ما من شأنه الإضرار بمصالح لبنان.

الميقاتي ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة في لبنان منذ العام الماضي

وقال "لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأية عقوبات جديدة...لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر ان نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلا".

مفتي البلاد يحذر

حذر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الجمعة من أن لبنان يتجه صوب انهيار شامل إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة التي تسبب فيها الانهيار المالي.

وقال الشيخ دريان في خطبة الجمعة وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "نخشى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعا في أتون الفوضى الشاملة، التي بدأنا نرى مظاهرها في شتى المجالات".

وتابع قائلا "لا نرضى أن نكون شهود زور على ما يحصل في بلدنا، فالأمر يحتاج إلى معالجة جدية وفورية، والترقيع لا ينفع، فما جرى من انفجار مرفأ بيروت، وانفجار صهريج المازوت في عكار، والاشتباكات المتنقلة في بعض المناطق اللبنانية، سببها هذا الترقيع".

وقال "أتوجه بنصيحة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حاول أن تنقذ ما تبقى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنم.. إلى قعر جهنم كما بشرتنا".

مدير الأمن يطالب بالصمود

كما طالب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عسكرييه بالصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول، محذرا من الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام تلقت رويترز نسخة منها اليوم الجمعة، قال المدير العام للأمن العام "يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها".

وأشار أيضا إلى تأثر مختلف الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة وقال "لقد أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعة الدولة في وجه الظروف الصعبة".

وتفاقم الانهيار المالي الذي بدأ في 2019 ليصل لمستويات جديدة هذا الشهر وأدى لنقص في الوقود أصاب بالشلل خدمات أساسية ووقعت على إثره أحداث أمنية عديدة بسبب محاولات الحصول على البنزين.

وأججت الأزمة قلقا دوليا إزاء الوضع في لبنان الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.

ع.ا/ع.أ.ج ( رويترز)