 إجماع سياسي على إعادة انتخاب الرئيس الألماني شتاينماير لولاية أخرى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2022

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إجماع سياسي على إعادة انتخاب الرئيس الألماني شتاينماير لولاية أخرى

أكدت عدة أحزاب سياسية ألمانية دعمها لإعادة انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير لشغل ولاية ثانية في منصب الرئيس الاتحادي، من ضمنها أحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي المعارض.

الرئيس الألماني شتاينماير

انتخب شتاينماير رئيسا في عام 2017 ويحق له تولي المنصب مرتين فقط

أكد كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي  وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والتحالف المسيحي دعمهم لإعادة انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير لشغل ولاية ثانية في منصب الرئيس الاتحادي.

مختارات

وأقرت الهيئات الرئاسية للتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأربعاء (الخامس من كانون الثاني/يناير 2022) توصية موجهة إلى مندوبي التحالف في الجمعية الاتحادية المختصة بانتخاب الرئيس الاتحادي، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مشاركين في مؤتمر عبر فيديو.

كما دعم حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم، تولي شتاينماير ولاية ثانية، حسبما أعلن قادة الحزب وكتلته البرلمانية اليوم في برلين. 

وجاء في بيان مشترك لزعيمي حزب الخضر، روبرت هابيك وأنالينا بيربوك، ورئيسي الكتلة البرلمانية للحزب، كاتارينا دروغه وبريتا هاسلمان: "فرانك-فالتر شتاينماير رئيس اتحادي جيد للغاية ويحظى بتقدير كبير، وقد قدم خدمات كبيرة لبلدنا في فترة ولايته الأولى".

وأضاف الساسة الأربعة في البيان: "صوته القوي الذي يدعو إلى التماسك الديمقراطي على وجه الخصوص يستحق احترامنا ودعمنا... نحن مقتنعون بأنه سيواصل تقديم الدعم والتوجيه لمجتمعنا خلال الطريق الصعب للخروج من الجائحة. لذلك نؤيد إعادة انتخابه ونوصي ناخبينا في الجمعية الاتحادية بإعادة انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير رئيسا فيدراليا".

وبعد موافقة التحالف المسيحي والخضر يمكن لشتاينماير توقع تأييد واسع النطاق لشغله فترة ولاية ثانية لمدة خمس سنوات. ومن المقرر انعقاد الجمعية الاتحادية لأعادة انتخاب شتاينماير في 13 شباط/فبراير المقبل.

وكانت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا قد نُشِرَتْ أمس الثلاثاء كشفت عن أن 75% من الألمان قالوا إن لديهم ثقة كبيرة جدا أو ثقة كبيرة في الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير يتم اليوم الأربعاء عامه الـ66، ويشغل منصب الرئيس الاتحادي منذ عام 2017، ويحق له تولي منصب الرئاسة مرتين متتاليتين فقط.

ع.ح./ز.أ.ب. (د ب أ)

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