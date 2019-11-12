إجلاء نتنياهو من فعالية انتخابية بعد إطلاق صاروخ من غزة

ذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة على مدينة بجنوب إسرائيل اليوم الأربعاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2019) خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية للفوز برئاسة حزب الليكود مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومترا عن قطاع غزة وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة حماس. وخلال الشهر الماضي تبادلت حركة الجهاد الإسلامي الفصيل الأصغر في غزة إطلاق النار مع إسرائيل خلال أعمال عنف استمرت يومين.

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاط بحراسه الذين رافقوه للنزول من على منصة.

وكان حادث مماثل قد وقع في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما انطلقت صافرات التحذير من صواريخ، بينما كان نتنياهو يحضر فعالية قبل الانتخابات التي جرت في السابع عشر من ذات الشهر.

ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب ليكود يوم غد الخميس. وذكرت القنوات أنه تم نقله إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق الصاروخ ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي. ولم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو بزعامة ليكود رغم أنه يواجه معركة صعبة قبيل الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار والتي ستكون الثالثة خلال عام بعد أن أخفق هو ومنافسه بيني غانتس في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات في المرتين السابقتين.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)