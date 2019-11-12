 إجلاء نتنياهو من فعالية انتخابية بعد إطلاق صاروخ من غزة | أخبار | DW | 25.12.2019

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أخبار

إجلاء نتنياهو من فعالية انتخابية بعد إطلاق صاروخ من غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل لكن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اسقطته. وتم نقل نتنياهو إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار، ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي.

بنيامين نتنياهو في مخبأ (صورة من الأرشيف)

إطلاق صاروخ من غزة يجبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الذهاب إلى مخبأ آمن، قبل أن يعود لاستئناف حملته الانتخابية

ذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة على مدينة بجنوب إسرائيل اليوم الأربعاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2019) خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية للفوز برئاسة حزب الليكود مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومترا عن قطاع غزة وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة حماس. وخلال الشهر الماضي تبادلت حركة الجهاد الإسلامي الفصيل الأصغر في غزة إطلاق النار مع إسرائيل خلال أعمال عنف استمرت يومين.

مختارات

لأول مرة منذ نحو خمس سنوات تتعرض تل أبيب لهجمة بصاروخ، أكدت قوات الأمن الإسرائيلية أنه أطلق من غزة فأصاب ستة أشخاص. وقرر رئيس الوزراء نتنياهو اختصار زيارته لواشنطن وتوعد بالرد "بقوة" عقب سقوط الصاروخ شمالي تل أبيب. (25.03.2019)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أُطلقت الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، لم تؤد إلى وقوع إصابات، كاشفاً أنّ "منظومة القبة الحديد اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة. (25.08.2019)

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاط بحراسه الذين رافقوه للنزول من على منصة.

وكان حادث مماثل قد وقع في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما انطلقت صافرات التحذير من صواريخ، بينما كان نتنياهو يحضر فعالية قبل الانتخابات التي جرت في السابع عشر من ذات الشهر.

ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب ليكود يوم غد الخميس. وذكرت القنوات أنه تم نقله إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق الصاروخ ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي. ولم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو بزعامة ليكود رغم أنه يواجه معركة صعبة قبيل الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار والتي ستكون الثالثة خلال عام بعد أن أخفق هو ومنافسه بيني غانتس في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات في المرتين السابقتين.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


مختارات

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أُطلقت الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، لم تؤد إلى وقوع إصابات، كاشفاً أنّ "منظومة القبة الحديد اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة.

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