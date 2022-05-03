إجلاء مزيد من المدنيين من آزوفستال.. وزيلينسكي: ماريوبول دمرت بالكامل

ينتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول الجمعة لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في دونباس، من دون أي ضمان بوقف للقتال. وعلى الرغم من هذا الغموض أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن هذه القافلة الجديدة في طريقها إلى المدينة المنكوبة التي أصبحت أحد رموز الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تشارك "بالتنسيق مع الأمم المتحدة وطرفي النزاع" في عملية الإجلاء. وأضافت أنها "تشدد على واقع أنه لا يمكن الكشف عن أي تفصيل حتى يسمح الوضع بذلك، بهدف عدم تقويض العملية بشكل خطير". وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك "تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني" في الأيام الأخيرة.

وأكّدت نائبة رئيس الحكومة ايرينا فيريشتشوك إجلاء 50 مدنيًا ضمن قافلة جديدة الجمعة من مصنع آزوفستال، وقالت فيريشتشوك عبر تلغرام "نجحنا اليوم في إخراج 50 امرأة وطفلًا ومسنًّا من آزوفستال. صباح غد، سنواصل عملية الإجلاء"، متهّمةً القوات الروسية بانتهاك وقف إطلاق النار الحالي أثناء عمليات الإجلاء.

مشاهدة الفيديو 02:01 موسكو تستعد للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية

وتبقى المعلومات عن الوضع في مصنع الصلب في ماريوبول حيث لجأ مدنيون ومقاتلون إلى أقبية ضخمة، متناقضة. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح الجمعة (السادس من مايو/أيار)، أن القوات الروسية تواصل هجومها على مصنع آزوفستال. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية "استأنفت في بعض المناطق بدعم جوي، العمليات الهادفة إلى السيطرة على المصنع" و"حصار وحدات الدفاع (الأوكرانية) مستمرّ". من جانبها، اتّهمت كتيبة آزوف التي تدافع عن المصنع القوات الروسية باستهداف إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية إجلاء مدنيين، "بصاروخ موجّه مضاد للدبابات" ما تسبب بمقتل جندي وجرح ستة آخرين.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس أن "الجيش الروسي لا يزال مستعدا لضمان إجلاء المدنيين" من آزوفستال حيث ما زال نحو مئتين منهم محاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في هذا المجمع. في الوقت نفسه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي يحترم وقف إطلاق النار حول المصنع مؤكدا أن الممرات الإنسانية حول آزوفستال قائمة. لكن المقاتلين الأوكرانيين في الموقع نفوا ذلك. وأكد سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف التي تدافع عن هذه المنشآت، في تسجيل فيديو أن "معارك دامية" تدور داخل الموقع نفسه وأن الروس "لم يحترموا وعدهم" بالهدنة. وكتب أندري بيليتسكي، مؤسس كتبية آزوف التي يشارك عناصرها في الدفاع عن المصنع، عبر تلغرام صباح الجمعة أن "في آزوفستال، كل ثانية مهمّة. تدور معارك في هذه الأثناء، عمليات القصف لا تتوقف. كل دقيقة انتظار (توازي) حياة مدنيين وعسكريين وجرحى. يجب إنقاذهم بمساعدة العالم بأسره".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن مدينة ماريوبول "دمرت بالكامل" ولم يتبق أمام روسيا سوى مجمع صناعة الصلب لإحكام سيطرتها عليها. وقال "عليكم أن تفهموا أن ماريوبول لن تسقط أبدا... لقد دمرت بالفعل، ولم يعد هناك أي بناء، فقد دُمّر كل شيء بالكامل"، مضيفًا أنه لا يزال هناك "هذا المبنى الصغير، مجمع مصنع الصلب في آزوفستال، أو ما تبقى منه". وسيشكل الاستيلاء على ماريوبول بأكملها انتصارا كبيرا لروسيا مع اقتراب التاسع من أيار/مايو اليوم الذي تقيم فيه موسكو عرضا عسكريا كبيرا في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945. ويؤكد الأوكرانيون أن القوات الروسية تستعد أيضًا لتنظيم عرض في ذلك اليوم في ماريوبول. لكنّ الكرملين أعلن الجمعة أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات من هذا القبيل في ماريوبول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا العام بالطبع، (الاحتفالات) مستحيلة لأسباب واضحة. لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك".

ومنذ بدء غزو أوكرانيا، لم تتمكن موسكو من إعلان سيطرتها سوى على مدينة واحدة مهمة هي خيرسون، في الجنوب. وخلال زيارته إلى هذه المدينة، أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "الى الأبد".

مشاهدة الفيديو 04:51 ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟

وفي الشرق، أعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن هذه المدينة، وهي من إحدى المدن الرئيسية في دونباس التي لا تزال تخضع لسيطرة الأوكرانيين، باتت "شبه محاصرة" من جانب القوات الروسية والانفصاليين. واعترفت موسكو بأن الدعم الغربي أبطأ "العملية العسكرية الخاصة" الروسية. وقال بيسكوف إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي بأكمله تتقاسم باستمرار بيانات استخباراتية مع القوات المسلحة الأوكرانية". وأضاف "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن معلومات استخباراتية قدمتها واشنطن إلى كييف أدت إلى استهداف عدد من الجنرالات الروس. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نفت الخميس هذه المعلومات. لكن بيسكوف قال إن هذه الإجراءات "لا يمكنها منع" روسيا من تحقيق "أهدافها" في أوكرانيا، بعد عشرة أسابيع من بدء عملية عسكرية تسببت في سقوط آلاف القتلى ودفعت أكثر من خمسة ملايين أوكراني إلى المنفى. وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستقدّم سبعة مدافع هاوتزر مدرّعة لأوكرانيا، ومدافع بانزرهابيتز 2000.

على خطّ موازٍ، أُفرج عن 41 شخصًا بينهم 11 امرأة، في إطار عملية تبادل سجناء جديدة مع روسيا، وفق ما أعلنت كييف الجمعة، بدون الكشف عن عدد الروس الذين تمّ تسليمهم إلى بلادهم.

حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تتعثر حتى الآن

على صعيد العقوبات الغربية، لا تزال المجر تعرقل الجمعة مشروع الحظر الأوروبي على النفط الروسي. وتجري مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة. وأعلنت ألمانيا أن قادة القوى العظمى في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا افتراضيا الأحد مخصصا للحرب في أوكرانيا يشارك فيه الرئيس الأوكراني. وقالت متحدثة باسم المستشار الألماني كريستيانه هوفمان خلال مؤتمر صحافي إن "الثامن من أيار/مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في أوروبا". وأضافت أن مع الحرب الحالية في أوكرانيا "صارت لُحمة مجموعة السبع أكثر أهمية من أي وقت".

دبلوماسيًا، أصدر مجلس الامن الدولي الجمعة بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه "دعمه القوي" للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "في سعيه الى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية. والبيان الذي أعدته النروج والمكسيك لا يمضي إلى حد دعم وساطة لغوتيريش كما نصت صيغة أولى للنص الذي تم التفاوض في شأنه منذ الخميس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)