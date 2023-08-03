إجلاء عشرات الألمان من النيجر ودعوات إلى "حل ودي"

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) إجلاء نحو 60 مواطناً ألمانيا جواً من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري هناك الأسبوع الماضي.
وتضم قائمة المواطنين الألمان الذين ما زالوا في النيجر موظفي السفارة ورجالاً من الجيش وعدداً محدوداً من الموظفين غير الأساسيين بالسفارة وأفرادا من الجيش. وتخلت الحكومة الألمانية عن تنظيم رحلات إخلاء بطائرات القوات الجوية.
وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، عن شكرها "الجزيل" لنظيرتها الفرنسية كاثيرين كولونا بعد نقل مواطنين ألمان إلى بر الأمان على متن طائرة فرنسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اكتمال عملية الإجلاء اليوم الخميس بعد تنظيم خمس رحلات جوية، تم خلالها نقل 1079 شخصاً إلى خارج النيجر، من بينهم 577 مواطناً فرنسياً. وكانت فرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة للنيجر حتى استقلال تلك الدولة الأفريقية قبل 63 عاماً.
وتعتزم القوات المسلحة الألمانية استئناف الرحلات الجوية إلى قاعدة نقل جوية في نيامي، عاصمة النيجر، خلال الأسبوع المقبل. وتعد هذه القاعدة المركز الرئيسي للجيش الألماني في غرب أفريقيا وهى مهمة لعملية الانسحاب الجارية حالياً من مالي المجاورة، والتي تخضع أيضاً لحكم مجلس عسكري عقب انقلاب.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن وضع الجنود الألمان في قاعدة النقل في عاصمة النيجر، لا يتسم بالحساسية عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد. وقال بيستوريوس خلال زيارة للواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا أنه اتصل هاتفياً مع القائد في نيامي، وقال: "لقد أكد لي أنه لا يشعر بأي قلق وأن الوضع هادئ". وأكد بيستوريوس أن وزارته تتابع الوضع بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية، وقال: "الأولوية رقم واحد هي أمن الجنديات والجنود...".
وفي سياق الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وفد الجماعة المتجه إلى النيجر العمل على التوصل إلى "حل ودي" لأزمة الانقلاب العسكري. وإضافة إلى هذا الوفد، كشف تينوبو أنه شكل وفدا آخر لبحث الأزمة مع "قادة ليبيا والجزائر"، وأنه أوعز إلى الوفدين "الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل إلى حلّ شامل وودي للوضع في النيجر".
خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
رقص الباليه في كل مكان
"الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
عرائس على دراجات نارية
شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشطرنج
يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
التصوير تحت الماء
المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
نجوم سينما
فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
تسريحة الشعر
يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
قبل الترافع عن القضية
يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
جو الحفلات
بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الأزمة البيئية
قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.
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"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشارع مكان لقاء
يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك