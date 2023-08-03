إجلاء عشرات الألمان من النيجر ودعوات إلى "حل ودي"

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) إجلاء نحو 60 مواطناً ألمانيا جواً من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري هناك الأسبوع الماضي.

وتضم قائمة المواطنين الألمان الذين ما زالوا في النيجر موظفي السفارة ورجالاً من الجيش وعدداً محدوداً من الموظفين غير الأساسيين بالسفارة وأفرادا من الجيش. وتخلت الحكومة الألمانية عن تنظيم رحلات إخلاء بطائرات القوات الجوية.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، عن شكرها "الجزيل" لنظيرتها الفرنسية كاثيرين كولونا بعد نقل مواطنين ألمان إلى بر الأمان على متن طائرة فرنسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اكتمال عملية الإجلاء اليوم الخميس بعد تنظيم خمس رحلات جوية، تم خلالها نقل 1079 شخصاً إلى خارج النيجر، من بينهم 577 مواطناً فرنسياً. وكانت فرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة للنيجر حتى استقلال تلك الدولة الأفريقية قبل 63 عاماً.

وتعتزم القوات المسلحة الألمانية استئناف الرحلات الجوية إلى قاعدة نقل جوية في نيامي، عاصمة النيجر، خلال الأسبوع المقبل. وتعد هذه القاعدة المركز الرئيسي للجيش الألماني في غرب أفريقيا وهى مهمة لعملية الانسحاب الجارية حالياً من مالي المجاورة، والتي تخضع أيضاً لحكم مجلس عسكري عقب انقلاب.

انقلاب النيجر، هل يقوض جهود مكافحة الإرهاب؟

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن وضع الجنود الألمان في قاعدة النقل في عاصمة النيجر، لا يتسم بالحساسية عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد. وقال بيستوريوس خلال زيارة للواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا أنه اتصل هاتفياً مع القائد في نيامي، وقال: "لقد أكد لي أنه لا يشعر بأي قلق وأن الوضع هادئ". وأكد بيستوريوس أن وزارته تتابع الوضع بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية، وقال: "الأولوية رقم واحد هي أمن الجنديات والجنود...".

وفي سياق الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وفد الجماعة المتجه إلى النيجر العمل على التوصل إلى "حل ودي" لأزمة الانقلاب العسكري. وإضافة إلى هذا الوفد، كشف تينوبو أنه شكل وفدا آخر لبحث الأزمة مع "قادة ليبيا والجزائر"، وأنه أوعز إلى الوفدين "الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل إلى حلّ شامل وودي للوضع في النيجر".

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)