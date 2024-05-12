إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف وهجوم على بيلغورود الروسية

أجلت السلطات الأوكرانية أكثر من أربعة آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف، حيث تواجه القوات الأوكرانية موقفا عصيبا، حسبما أكد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد (12 مايو/ أيار 2024) إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود. وتشن روسيا هجوما جديدا على منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا منذ يوم الجمعة، وهو ما يفتح جبهة قتال جديدة في الحرب الدائرة منذ نحو 27 شهرا.

وقالت موسكو أمس السبت إنها سيطرت على خمس قرى، بينما قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القرى. وكتب سيرسكي على تيليغرام "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة. تم وقف محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا". وأضاف "الموقف عصيب للغاية لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع وتكبيد العدو الخسائر".

إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف

أُجلي آلاف الأشخاصمن مناطق حدودية مع روسيا في منطقة خاركيف الأوكرانية فيما تواصل روسيا ضرباتها على بلدة رئيسية في إطار هجوم برّي شنته بشكل مباغت قبل يومين، على ما قال مسؤولون الأحد. وأعلنت أوكرانيا الجمعة أن روسيا بدأت هجومًا بريًا في خاركيف، وحققت تقدمًا بسيطًا في المنطقة الحدودية التي كانت موسكو قد سيطرت على مناطق واسعة منها في 2022، قبل أن تستعيدها كييف.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة. وأكد سينغوبوف الأحد مقتل رجل يبلغ 63 عامًا بنيران المدفعية في قرية غليبوك وإصابة آخر يبلغ 38 عامًا في بلدة فوفشانسك الحدودية التي كان عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة قبل الهجوم الحالي.

جرحى جراء ضربة استهدفت بيلغورود

قتل شخص واحد وجُرح 29 شخصا في هجوم على مبنى في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا بعد ضربة شنّها الجيش الأوكراني، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الروسية الأحد. وذكرت وسائل إعلام روسية أن امرأة قتلت وأصيب 29 شخصا، طبقا لنتائج أولية صادرة عن محققين روس. وألقى الحاكم الإقليمي، فياتشيسلاف جلادكوف باللوم على الجيش الأوكراني في "القصف الهائل".

وقبيل ذلك، نشر فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة المستهدفة بانتظام بضربات أوكرانية، مقطع فيديو على تلغرام يُظهر لقطة عامة لمبنى منهار "بعد إطلاق مباشر لقذيفة على مبنى سكني" وفق قوله. وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا أندري بوتشاروف اندلاع حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم شنّته أوكرانيا بطائرة مسيّرة ليل السبت الأحد.

ع.ش/ م.س (أ ف ب، د ب أ)