 إجلاء آلاف آخرين من سكان تينيريفي الإسبانية مع استعار حريق غابات | DW الأخبار | DW | 20.08.2023

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إجلاء آلاف آخرين من سكان تينيريفي الإسبانية مع استعار حريق غابات

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