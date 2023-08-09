إجلاء آلاف آخرين من سكان تينيريفي الإسبانية مع استعار حريق غابات

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ساهمت رياح قوية ودرجات حرارة عالية في تمدد حريق غابة كبير في جزيرة تينيريفي في أرخبيل الكناري الإسباني، ما أرغم عددا كبيرا من السكان على الفرار من منازلهم
تسببت حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب أوروبا في أضرار اقتصادية فادحة، ما تأثير ذلك على قطاع السياحة الحيوي؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تضرر قطاع السياحة جراء حرائق الغابات وموجات الحر الشديد؟
تكافح عدة دول في حوض البحر المتوسط في سبيل احتواء حرائق الغابات المستعرة. وأثمرت تلك الجهود عن انحسار النيران في اليونان، بيد أن خطرها لم يزول في إيطاليا والريفييرا الفرنسية.
وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.
مرة أخرى ارتفعت هذا الصيف موجات الحرارة إلى مستويات قياسية أدت إلى نشوب حرائق في العديد من الغابات حول العالم. والخبراء يرصدون شهر يوليو/ تموز كأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق.
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