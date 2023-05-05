 إجراء مناورات للقوات البحرية التابع لحلف النيتو في أقصى الشمال الأوروبي | DW الأخبار | DW | 05.05.2023

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إجراء مناورات للقوات البحرية التابع لحلف النيتو في أقصى الشمال الأوروبي

في الأسبوعين الماضيين، أجرت سفن حربية وطائرات وغواصات من عشر دول تابعة لحلف شمال الأطلسي مناورات مشتركة في أقصى الشمال لصقل مهاراتها والتدرب على تكتيكات جديدة

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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks next to the bodies of what he says are Wagner fighters killed in Russia-Ukraine conflict, in an undisclosed location, in this still image taken from video released May 5, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

الحرب في أوكرانيا .. دور مجموعة فاغنر وسمعتها السيئة 05.05.2023

بعد عمليتي إطلاق نار عشوائيتين في أقل من 48 ساعة، تعهّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بعملية نزع سلاح ضخمة في بلاده.

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A Chinese warship sails during a military drill near Fuzhou, Fujian Province, near the Taiwan-controlled Matsu Islands that are close to the Chinese coast, China, April 8, 2023. REUTERS/Thomas Peter

الصين تجري مناورات تشمل تدريبا على "تطويق كامل" لتايوان 08.04.2023

قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

A pilot is photographed operating an aircraft of the Air Force under the Eastern Theatre Command of China's People's Liberation Army (PLA) during a combat readiness patrol and Joint Sword exercises around Taiwan, at an undisclosed location in this handout image released on April 8, 2023. Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

بكين تحذر من استقلال تايوان وقلق أوروبي من التدريبات الصينية 10.04.2023

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد قيام مقاتلات صينية تحمل ذخيرة حية بـ "محاكاة لضربات" قرب تايوان، في الوقت الذي قالت فيه بكين إن استقلال تايوان "يتعارض مع السلام" وذلك في ثالث أيام مناوراتها العسكرية في المنطقة.

PINGTUNG, TAIWAN - AUGUST 09: A Taiwanese military personnel moves an Albatross Tactical Unmanned Aircraft System during a live-fire drill during a live-fire drill on August 09, 2022 in Pingtung, Taiwan. Taiwan's military held a live-fire drill in response to China's recent live-fire drills in waters close to those claimed by Taiwan. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

واشنطن تعلن عن بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار ـ وبكين تندد 03.09.2022

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستزود تايوان بأسلحة تشمل صواريخ متنوعة وعقود لصيانة نظام الرادارات بقيمة تصل إلى 1,1 مليار دولار. وفيما رحبت تايبيه بالموافقة الأمريكية، توعدت بكين باتخاذ "إجراءات مضادة".

220804 -- NANJING, Aug. 4, 2022 -- The army of the Eastern Theater Command of the Chinese People s Liberation Army PLA conducts long-range live-fire drills in the Taiwan Strait, Aug. 4, 2022. The Eastern Theater Command on Thursday conducted joint combat exercises and training around the Taiwan Island on an unprecedented scale. Photo by /Xinhua CHINA-PLA-THE EASTERN THEATER COMMAND-DRILLS CN HongxWei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

على غير المتوقع الصين تواصل مناوراتها العسكرية حول تايوان 08.08.2022

رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.