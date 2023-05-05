إجراء مناورات للقوات البحرية التابع لحلف النيتو في أقصى الشمال الأوروبي

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في الأسبوعين الماضيين، أجرت سفن حربية وطائرات وغواصات من عشر دول تابعة لحلف شمال الأطلسي مناورات مشتركة في أقصى الشمال لصقل مهاراتها والتدرب على تكتيكات جديدة
قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد قيام مقاتلات صينية تحمل ذخيرة حية بـ "محاكاة لضربات" قرب تايوان، في الوقت الذي قالت فيه بكين إن استقلال تايوان "يتعارض مع السلام" وذلك في ثالث أيام مناوراتها العسكرية في المنطقة.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستزود تايوان بأسلحة تشمل صواريخ متنوعة وعقود لصيانة نظام الرادارات بقيمة تصل إلى 1,1 مليار دولار. وفيما رحبت تايبيه بالموافقة الأمريكية، توعدت بكين باتخاذ "إجراءات مضادة".
رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.
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