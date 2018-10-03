 إجراءات كورونا تعيد لميركل ذكريات حياتها في ألمانيا الشرقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إجراءات كورونا تعيد لميركل ذكريات حياتها في ألمانيا الشرقية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن القيود الصارمة التي فرضت على حريات الناس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثرت عليها كثيراً وأعادت لها ذكريات الحياة تحت المراقبة الشديدة في ألمانيا الشرقية.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن قيود كورونا الصارمة أثرت عليها كثيراً وأعادت لها ذكريات ألمانيا الشرقية.

في كلمة لها عشية الذكرى الثلاثين لتوحيد ألمانيا، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) لمجموعة آر.إن.دي الناشرة للصحف إنها مدركة تماما للتضحيات التي كانت تطلبها من الألمان عندما فرضت البلاد إجراءات إغلاق في آذار/ مارس.

مختارات

قيود وإجراءات جيدة لمواجهة عودة التفشي المضطرد لوباء كورنا في أوروبا والعالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الوفاة بالفيروس قد تصل إلى مليونين، متحدثة عن "زيادة مقلقة" في معدلات المرض في أوروبا.

أعلنت مدينة ميونيخ الألمانية الاثنين أنها ستعيد جزئياً فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة في إطار قيود جديدة تهدف إلى احتواء ارتفاع إصابات كوفيد-19. وتأتي هذه القيود فيما شهدت ألمانيا ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس.

لم تكن الوحدة الألمانية مجرد نقطة نهاية للحرب الباردة، بل كانت أيضاً بداية حقبة من العلاقات الجديدة، بدأت بآمال كبيرة لكنها أدت إلى "سلام بارد". لمحة على العلاقات الدولية بعد مرور ثلاثة عقود على نهاية الحرب الباردة.

وقالت "اضطراري أن أقول للناس إن بمقدورهم الخروج إلى الشارع فقط كأسرة واحدة، أو شخصين فقط، وعدم السماح بفعاليات، وأنه لا يمكن للأبناء زيارة آبائهم في دور الرعاية، كانت تلك قيودا صارمة".

ميركل البالغة 66 عاما، ابنة قس، نشأت خلف الستار الحديدي في ألمانيا الشرقية الشيوعية التي كانت تعرف رسميا باسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وقالت ميركل إنها فكرت كثيرا في طفولتها وشبابها عندما اتخذت تلك القرارات الصعبة في الأيام الأولى من تفشي الوباء. وأضافت: "ظروفي ساهمت في نشأتي" مستذكرة "التوق للحرية أثناء الحياة في جمهورية ألمانيا الديموقراطية".

 لكن الزعيمة التي عندما كانت شابة رفضت العمل كمخبرة في جهاز أمن الدولة (شتازي) قالت إن تجاربها في ألمانيا الشرقية السابقة حضرتها أيضا للأوقات الصعبة. وقالت "تعلمنا الارتجال وتدبرنا أمرنا رغم النقص في العديد من المواد. إنها مهارات مفيدة في هذه الأيام أيضا".

بعد ثلاثة عقود لا تخطط ألمانيا للاحتفال بذكرى التوحيد التاريخي للشرق الشيوعي مع الغرب الرأسمالي، في وقت تتصدى لتزايد أعداد الإصابات بالفيروس. وسقط جدار برلين في ثورة سلمية في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 ما مهد الطريق أمام التوحيد الرسمي لألمانيا في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990.

وقالت ميركل "حتى سقوط الجدار، لم أكن أفكر بأن الوحدة الألمانية ستتحقق في حياتي". و"عندما أصبح ذلك حقيقة، كانت تجربة رائعة علمتني أن التغيير يمكن أن يكون شيئا جيدا، وأن التغيير للأفضل ممكن".

ع.ش/ص.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 03:09

ألمانيا تحتفل بمرور 30 عاما على إعادة توحيد البلاد

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: عن ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.. ودغدغة الأمل العربي 03.10.2018

في مقالها* لـ DW عربية تتحدث الكاتبة الصحفية رشا حلوة عن ارتساماتها في يوم ذكرى الوحدة الألمانية..ولكن ايضا عن ارتسامات لاجئين سوريين قدموا إلى برلين هربا من الحرب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  