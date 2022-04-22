 إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا في شنغهاي | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا في شنغهاي

ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع تفشي جائحة كوفيد-19؟ في الصين تنتهج الحكومة استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة والتي تبلغ حد إغلاق مدن مليونية بأكلمها بهدف القضاء على الفيروس والحيلولة دون اتساع رقعة انتشار كورونا في البلاد.

مشاهدة الفيديو 02:57

المزيد من المركز الإعلامي

سلاسل التوريد العالمية تواجه مشاكل بسبب إغلاق شنغهاي الصارم

سلاسل التوريد تواجه مشاكل بسبب إغلاق شنغهاي 22.04.2022

تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات مع تنامي المخاوف من ضعف الطلب على الوقود في الصين، بعد اعلان السلطات الصينية إ

الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كوفيد 19 29.03.2022

سجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا الاحد فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية

ارتفاع إصابات كورونا في شنغهاي ومشاكل في امدادات الغذاء 10.04.2022

تجار الصين يعانون من غلق الحدود أمام الزبائن الأجانب ومن تراجع المبيعات خلال جائحة كورونا.

تجار الصين يشكون الإغلاق وتراجع المبيعات 23.03.2022

المزيد DW الأخبار

تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا

تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا 28.04.2022

ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً

ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً 28.04.2022

كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة

كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة 28.04.2022

مصريون يستمتعون بليالي رمضان في محمية صحراوية قرب القاهرة

مصريون يستمتعون بليالي رمضان في محمية صحراوية قرب القاهرة 28.04.2022

اقرأ أيضا

American Abrams tanks presented during the ceremony of signing the contract for the purchase of 250 Abrams tanks for the Polish Army in the 1st Warsaw Armored Brigade in Wesola near Warsaw, Poland on April 5, 2022 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto)

تقرير معهد سيبري: الإنفاق الدفاعي العالمي يصل لمستويات غير مسبوقة 25.04.2022

أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020.

German Health Minister Karl Lauterbach looks on during a press conference on the situation of the coronavirus (Covid-19) pandemic in Germany, in Berlin on December 22, 2021. (Photo by Omer Messinger / AFP)

وزير الصحة الألماني: لا علاقة بين إجراءات كورونا والاضطرابات النفسية 11.01.2022

سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.

Themenbild Einsame Weihnachten 2020 in der Coronavirus Pandemie.Eine junge Frau mit Mundschutz,Maske sitzt an Heilig Abend alleine hinter ihrem Weihnachtsbaum und betrachtet und betrachtet Geschenke. MODEL RELEASED!

للسنة الثانية.. الجائحة تخيم على أجواء عيد الميلاد المسيحي 24.12.2021

لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.

Daniel Gran, Intensivpfleger, steht auf der Intensivstation der Uniklinik Gießen am Bett eines jungen Corona-Patienten. Ärzte, Schwestern und Pfleger kämpfen gegen dauerhafte Erschöpfung, Personalmangel und fehlende gesellschaftliche Akzeptanz. Den Intensivbereich der Station nennen sie scherzhaft Covid-City. (Zu dpa Zu Besuch in Covid-City) +++ dpa-Bildfunk +++

الموجة الرابعة ـ ألمانيا على وشك تعطيل كامل للحياة العامة 26.11.2021

هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.