إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا في شنغهاي

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ما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع تفشي جائحة كوفيد-19؟ في الصين تنتهج الحكومة استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة والتي تبلغ حد إغلاق مدن مليونية بأكلمها بهدف القضاء على الفيروس والحيلولة دون اتساع رقعة انتشار كورونا في البلاد.
أكد تقرير معهد سيبري السويدي أن المبيعات العالمية للأسلحة لم تتباطأ بالرغم من جائحة كورونا لتصل لمستويات غير مسبوقة، إذ باعت مائة شركة رائدة في مجال الصناعات العسكرية أسلحة بما لا يقل عن 531 مليار دولار خلال عام 2020.
سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
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