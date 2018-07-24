 إجراءات سريعة ودراسة دقيقة لطلبات اللجوء في ″مراكز الإرساء″ بألمانيا | معلومات للاجئين | DW | 24.07.2018

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معلومات للاجئين

إجراءات سريعة ودراسة دقيقة لطلبات اللجوء في "مراكز الإرساء" بألمانيا

بعد اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا على إقامة "مراكز إرساء" لاستقبال وإيواء طالبي اللجوء، أعلنت الحكومة عن بعض التفاصيل بشأن عمل وتعاون مختلف الجهات المعنية في هذه المراكز، وكيفية التعامل مع اللاجئين فيها!

Registrierung von Flüchtlingen (picture-alliance/arifoto UG/M. Reichel)

تأمل الحكومة الألمانية أن تساهم "مراكز الإرساء"، التي تنوي الولايات إقامتها، في تسريع عملية الفرز بين طالبي اللجوء المحتاجين فعلا للحماية وأولئك غير المحتاجين لها وينبغي ترحيلهم. جاء هذا في إجابة للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (24 تموز/ يوليو 2018) على سؤال لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وجاء في الإجابة أيضا، أن الهدف من إقامة هذه المراكز هو "جعل إجراءات اللجوء أكثر فعالية وفي نفس الوقت ضمان دراسة الطلبات بشكل جيد".

مختارات

شهدت ألمانيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تقديم 78 ألف طلب لجوء مقابل أكثر من 90 ألف طلب في نفس الفترة من العام الماضي. فيما تعتبر باحثة نفسانية خطط وزير الداخلية إنشاء "مراكز إرساء" بأنها غير مجدية. (16.06.2018)

حذرت منظمات وروابط معنية بحماية وإغاثة اللاجئين من مغبة إقامة الأطفال واليافعين في "مراكز الإرساء" التي يخطط لها وزير الداخلية هورست زيهوفر للاجئين الوافدين الجدد، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على صحتهم وتطورهم اللاحق. (26.05.2018)

بسرعة كبيرة تحولت وزارة الداخلية تحت إشراف هورست زيهوفر زعيم الحزب البافاري المحافظ إلى وزارة عملاقة بعد ضم مجالي البناء وشؤون الوطن إليها. لكن خطط الوزير المحافظ إزاء بناء مراكز "إرساء اللاجئين" تبقى المهمة الأساسية. (03.05.2018)

ومن المقرر أن يتم التعاون بشكل وثيق في هذه المراكز بين مختلف الجهات والسلطات، التي لها علاقة باللجوء والهجرة تحت شعار "يداً بيد"، إذ سيتواجد في المركز ممثلون للهيئات التالية: المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (بامف) والوكالة الاتحادية للعمل ومكتب رعاية الشبان والقضاء ودائرة الأجانب، إضافة إلى الجهات الأخرى التي تعمل في مراكز الإرساء، حسب إجابة الحكومة.

وبعد دراسة طلب اللجوء "سيتم إخراج من تأكد أنهم بحاجة للحماية وتوزيعهم على البلديات في الولاية". أما من يتم التأكد أنه ليس بحاجة للحماية، أي ليس هناك أمل في منحه حق اللجوء، فسيتم ترحيله من المركز مباشرة إلى بلده الأصلي إذا لم يعد هو طواعية إلى وطنه.

أما مدة الإقامة في مراكزا الإرساء، فيجب ألا تتجاوز 18 شهراً، أما العائلات التي لديها أطفال قاصرون، فلن تتجاوز مدة إقامتها في المركز الـ 6 أشهر.

وأشارت الحكومة في إجابتها على سؤال كتلة حزب اليسار، إلى أن بعض الولايات مثل بافاريا وساكسونيا، وافقت على التعاون مع الحكومة الاتحادية لتطوير المراكز القائمة لديها لتتوافق مع معايير "مراكز الإرساء" المزمع إقامتها. وأعلنت الحكومة المحلية في ولاية بافاريا أنها ستقيم 7 مراكز إرساء وستبدأ باستقبال اللاجئين وإيوائهم فيها في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل.

ع.ج/ ص.ش (ك.ن.أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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    الكاتب: زمن البدري


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